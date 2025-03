Il sempre attuale appello Asvis: Una piazza per l’Europa. La sua sintesi colloquiando con l’IA

di Claudio Quintano*

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – Ets (Asvis) è stata presente, come molte delle oltre 300 organizzazioni che ne fanno parte, alla manifestazione “Una piazza per l’Europa”, il 15 marzo a Roma. Con tale partecipazione l’ASviS intende riaffermare la necessità di impegnarsi, tutti insieme, per conseguire le finalità dell’Unione Europea indicate nel Trattato che ne regola il funzionamento, cioè quelle di “promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli”, adoperarsi per “lo sviluppo sostenibile dell’Europa”, mirare alla “piena occupazione e al progresso sociale” e a “un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente”, combattere “l’esclusione sociale e le discriminazioni”, favorire “la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”, contribuire “alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite”. Queste finalità, che dovremmo tutti tenere sempre presente, specialmente in questi tempi difficili, sono pienamente coerenti con i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la cui attuazione costituisce l’impegno quotidiano dell’ASviS. Per conseguirli, in Italia, in Europa e nel mondo, riteniamo indispensabile rafforzare l’Unione Europea, anche sul piano istituzionale, migliorando la democraticità dei suoi processi decisionali, come indicato nei diversi Rapporti elaborati dall’ASviS.

*Emerito di Statistica Economica – Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi – Università degli Studi di Napoli Parthenope