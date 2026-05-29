Il senso ritrovato del 2 Giugno: perché gli ottant’anni della Repubblica parlano soprattutto al nostro futuro

di Bianca Desideri

Esiste un fotogramma preciso che custodisce l’atto di nascita della nostra democrazia e sul quale, sfogliando i rullini della memoria collettiva nazionale, ci si ritrova inevitabilmente a sostare: le file interminabili davanti ai seggi del 2 giugno 1946, i volti stanchi ma accesi di speranza e, per la prima volta, le donne che entravano nella cabina elettorale. Quello storico appuntamento non sancì solo il traguardo del suffragio universale attraverso l’elettorato attivo, ma segnò anche il debutto di quello passivo, portando ventuno donne a sedere nell’Assemblea Costituente per scrivere la Carta dei diritti. In quell’alba di inizio estate l’Italia non scelse solo una forma di stato; scelse di ricominciare da zero, voltando le spalle alle macerie della guerra.

Il 2 giugno il calendario della storia ci mette di fronte a un traguardo tondo e potente: gli ottant’anni da quel 1946. Un anniversario che non può ridursi a un rito polveroso di parate militari, frecce tricolori e discorsi istituzionali preconfezionati. In un’epoca di frammentazione sociale e disaffezione alla politica, questo compleanno cruciale deve essere una riflessione d’avanguardia su cosa significhi, oggi, essere una comunità democratica.

Ottanta anni non sono un semplice numero da sbandierare nei titoli dei giornali. Rappresentano la durata di una vita umana piena; significa che la generazione che ha visto nascere la Repubblica, che ha votato con trepidazione in quel referendum, sta scomparendo. Il testimone del ricordo diretto si sta spegnendo e spetta a noi trasformare la memoria viva in storia condivisa.

Se nel 1996, in occasione del cinquantenario, l’Italia celebrava la ricorrenza in un clima di profonda transizione (erano gli anni della nascita della Seconda Repubblica), ai giorni nostri la sfida è ancora più radicale: dimostrare che l’architettura sognata nel dopoguerra sa reggere l’urto della complessità contemporanea.

La forza della nostra Repubblica risiede nella sua Costituzione, un testo nato non da un pensiero unico, ma da un miracolo di sintesi. All’Assemblea Costituente sedevano anime apparentemente inconciliabili: comunisti, democristiani, liberali, azionisti. Eppure, seppero parlarsi.

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. E il combustibile è la partecipazione.” (Piero Calamandrei).

È proprio questo elemento che oggi sembra scarseggiare, visti i tassi di astensionismo che colpiscono ogni tornata elettorale. Il 2 giugno è il promemoria di un debito di cittadinanza: la Repubblica non è un’entità astratta che risiede nei palazzi romani, ma il risultato delle nostre scelte quotidiane.

Non si può comprendere la portata di quegli ottant’anni senza tornare a quel 2 giugno, il giorno in cui la democrazia italiana divenne, finalmente, universale. Il voto alle donne non fu una concessione calata dall’alto, ma una conquista pagata a caro prezzo.

In quel gesto semplice e rivoluzionario – la matita copiativa stretta tra le dita da milioni di cittadine che non avevano mai avuto voce – nacque la vera Italia moderna. Eppure, quell’accesso formale alla cittadinanza fu solo il primo passo di un cammino che, a distanza di otto decenni, non si è ancora concluso.

Se l’Articolo 1 della Carta recita che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, lo sguardo del cronista non può non posarsi sulle contraddizioni del presente. Quale significato assume questa frase nell’era degli algoritmi e dell’Intelligenza Artificiale? Ottant’anni fa si lottava per l’alfabetizzazione di base e per il pane; oggi, la declinazione dei valori costituzionali richiede risposte a questioni che le Madri e i Padri Costituenti potevano solo intuire.

Se la Repubblica deve “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” (articolo 3), l’esame di coscienza collettivo si sposta su territori quali:

Il soffitto di cristallo e il Gender Gap: nonostante quel voto del 1946, le disparità salariali, il carico del lavoro di cura che grava ancora prevalentemente sulle donne e la carenza di servizi per l’infanzia dimostrano che la piena uguaglianza rimane una ferita aperta, specchio delle storiche distanze strutturali tra Nord e Sud del Paese.

I Nuovi Diritti e il Digital Divide: L’accesso alla rete e la sovranità sui propri dati sono diventati i nuovi prerequisiti di inclusione. Chi è escluso dall’innovazione tecnologica è, di fatto, un cittadino di serie B, marginalizzato dal tessuto produttivo.

La Crisi del Lavoro e della Demografia: Per la generazione dei contratti precari, delle lavoratrici e dei lavoratori poveri o delle giovani e dei giovani costretti a cercare dignità professionale all’estero, il “diritto al lavoro” richiede tutele totalmente nuove, capaci di sostenere un Paese che affronta una complessa crisi demografica che rischia di indebolire il patto intergenerazionale dello Stato sociale.

C’è, inoltre, un legame indissolubile che unisce la nostra sovranità repubblicana al contesto internazionale. La scelta del 2 giugno 1946 non fu un fatto isolato, ma il primo tassello di una ricostruzione che vedeva l’Italia proiettata verso la nascita dell’Europa unita. Le Madri e i Padri costituenti compresero che non poteva esserci democrazia interna senza stabilità globale, traducendo questa consapevolezza nell’articolo 11: il ripudio della guerra come strumento di offesa e la promozione di ordinamenti internazionali volti ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni.

In uno scenario geopolitico odierno frammentato da conflitti che minacciano la sicurezza collettiva e l’economia globale, la Repubblica ha il dovere di riscoprire appieno la propria vocazione diplomatica ed europeista.

L’Europa che la nostra Costituzione prefigura non è solo un mercato comune o un insieme di parametri finanziari, ma una comunità di diritti sociali. Sono stati le lavoratrici e i lavoratori europei, con i loro sacrifici e le loro conquiste transnazionali, a gettare i ponti sopra le trincee del Novecento. Celebrare la Repubblica oggi significa riaffermare che la stabilità geopolitica si costruisce anzitutto attraverso la coesione sociale e la solidarietà tra i popoli, rendendo l’Italia un pilastro di mediazione e di cooperazione.

Per superare la retorica, la Festa della Repubblica deve tornare a essere “popolare” nel senso più nobile del termine. È la festa di tutte e tutti coloro che tengono in piedi il tessuto connettivo del Paese.

Il tricolore che sventola non è un simbolo di esclusione o di nazionalismo, ma il mantello sotto cui si rifugiano i diritti e i doveri di tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua o religione.

In conclusione, il 2 giugno non è il compleanno nostalgico di un evento del 1946. È un contratto a tempo indeterminato che firmiamo ogni giorno con noi stessi e con le generazioni future. Ottanta anni fa gli Italiani – uomini e donne, finalmente insieme – ebbero l’ardire di immaginare un Paese che non c’era. Oggi il nostro dovere non è glorificare quel passato, ma riprenderne il coraggio per far sì che la Repubblica continui a essere uno spazio aperto, inclusivo e moderno in cui valga sempre di più sperare.