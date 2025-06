Il serpente del grano

Il quadro generale di quanto potrebbe accadere, se il giro che sta facendo tribolare l’umanità arrivasse al termine, traspare dalle diverse informazioni, abbastanza chiare nella forma. Esso è operato in condizioni talmente esplicite, che solo chi vuole imitare lo struzzo (solo con due zeta…) finge ancora di non vedere che la barca, non una delle carrette del mare che spostano sventurati da una parte all’altra del mondo, ma quella che fu una stella della marineria mercantile di tutti i mari, l’Occidente, è entrata in rotta di collisione con un enorme iceberg.

Questo disastro, annunciato ormai da tempo, è identificato con il termine “malaffare”. Esso può essere visibile a occhio nudo se si inserisce in attività a cielo aperto, quindi senza veli, e quanti sono addetti a rimuoverlo vanno incontro a un triste fenomeno. Vale a dire che si confrontano con un mostro che, quando sembra annientato fisicamente, inizia a ricostruirsi anche da poche cellule scampate alla sua distruzione.

Si sta comunque ragionando di degenerazioni del modo civile di comportarsi e, se fosse materialmente possibile, si potrebbe pensare, azzardandosi non poco, che i lestofanti attualmente sotto osservazione, saranno presi tutti con le mani nel sacco. Così, almeno per un po’, la routine del mondo dovrebbe girare nel verso giusto.

È da questa ipotesi in avanti che si possono passare al setaccio, anche a fori grandi, personaggi e comportamenti che stanno mettendo in ginocchio l’Italia e gli italiani. Si tratta del terzo organo dell’esercizio del potere nel Paese, precisamente quello giudiziario. Il fatto stesso che gli appartenenti a esso sono meglio identificati nello specifico dall’adesione a una delle organizzazioni all’interno del loro consiglio superiore a cui fa capo ciascuno di loro.

Fin qui si potrebbe pensare che il tutto possa essere circoscritto a una questione di forma e a niente di più. Sarebbe una pia illusione credere che quell’atteggiamento sia riferibile a qualche cane sciolto e nulla più, mentre bisogna prendere atto che si tratta di un nutrito branco di iene. Così gli italiani e quanti hanno a cuore le sorti del Belpaese devono assistere non stop a condanne e ad altri procedimenti disciplinari.

Secondo la tradizione villica, il parroco di campagna, finita la confessione del peccatore pentito, confidenzialmente gli dice: “Fa quanto il prete dice, non fare ciò che il prete fa”.

È pur vero che, sia quelli compiuti a breve distanza l’uno dall’altro, sia casi ripescati dopo decenni dalla chiusura della vicenda confermano la legittima suspicione che in quella casta accadono cose esegtanti e anche più.

È sempre il comparto agricolo a fornire la chiave di lettura della convinzione di quella classe di essere inattaccabili. Secondo quella gente tanto rustica quanto sagace, il serpente del grano, strisciando sotto i covoni, non perde nemmeno una scena di quanto fa quella gente di campagna. Viceversa quest’ultima non si accorge della sua presenza, perché quel rettile, per sopravvivere, è abituato a sapersi ben mimetizzarsi. E dire che sono innocui, quelli che vivono nel grano…!