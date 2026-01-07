Il settore primario, l’unico che manda notizie positive in un anno iniziato male

È giusto credere che la notizia della conclusione dell’accordo raggiunto in seno all’UE che verte sui finanziamenti e i benefici economici da destinare agli agricoltori europei, sia la prima azione pubblica positiva del 2006. Della stessa non solo gli europei, ma buona parte dell’umanità, potrà prendere in seria considerazione il contenuto della stessa per quanto concerne i propri programmi e piani che intendono realizzare nel futuro prossimo. Senza entrare nei particolari minuti, si può comunque affermare che la sostaziosa dotazione finanziaria della stessa – 45 miliardi – permetterà di realizzare senza particolari sforzi quanto contemplato nelle voci di spesa agevolabili in essa descritte. Cio che deve essere sottolineato con particolare soddisfazione non solo dagli operatori del comparto agricolo, bensí da tutti quanti vivono e operano nei confini della Casa Comune, è che, finalmente, quanti decidono a Bruxelles, abbiano scelto di volare alto. Hanno cioè optato di prendere… il toro per le corna, tanto per rimanere in tema. Anche perché con l’operazione accennata sopra, dovrebbero essersi azzerate le preclusioni perché la UE possa aderire al Mercosur. Esso è un importante organismo economico che sarà l’oggetto di una nota successiva. Fa piacere ricordare che, oltre un secolo fa, il professor Luigi Einaudi definí primario il settore agricolo a dovuta ragione. Non c’è attività del mondo animale, in primis in quello umano, che non abbia collegamenti con quel comparto. Sotto a chi tocca, allora, facendo scongiuri perché non sorgano intralci di qualunque genere.