Il silenzio degli Innocenti: lettera aperta dei residenti tra le macerie del Teatro Sannazaro

Finiti i crepitii delle ultime travi di legno bruciate, finito il gocciolio degli ultimi getti d’acqua lanciati dai Vigili del Fuoco, spenti i lampeggianti e le sirene dei mezzi delle Forze dell’ordine, è rimasto solo il silenzio.

Il silenzio – che nasce dall’incredulità, dal lutto, dallo stress post- traumatico – di 40 e più persone, tra proprietari e inquilini, che hanno abitato e lavorato negli edifici che, a corte, circondano il cratere e le macerie del Teatro Sannazaro.

Il silenzio difronte alle ordinanze di interdizione totale che hanno riguardato 4 attività economiche e 4 abitazioni civili e di interdizione parziale relative a 6 abitazioni private. A questi si aggiungono gli appartamenti “invivibili” per mancanza o malfunzionamento delle reti di servizi.

Il silenzio finanche dei gabbiani e dei merli che non osano volare nell’aria malsana che si sprigiona dalle rovine maleodoranti dell’ex teatro e che costringe gli abitanti “superstiti” – e quindi fortunati (sic!) – a non aprire le finestre.

Ancora, il silenzio – per ignoranza o non curanza – delle Istituzioni e del pubblico nei confronti di persone che hanno letteralmente perso la propria abitazione o i locali dove svolgevano le loro attività economiche.

Ma il Ministro Giuli, repentinamente, propone ai proprietari del Teatro l’acquisto delle macerie e la sua ricostruzione. Ne siamo felici!

E siamo felici – anche e soprattutto – per Lara Sansone e Salvatore Vanorio che potranno riprogrammare, temporaneamente, la loro storica attività grazie all’uso gratuito del Teatro Mediterraneo gentilmente offerto loro dal Comune di Napoli.

Ma tra noi residenti permane il silenzio, il silenzio di chi non ha chiesto nulla e che – ancora in silenzio – attende con fiducia gli esiti dell’indagine giudiziaria.

Giuseppe Ambrosio, Simona Ambrosio, Paolo Amendola, Barbara Bovolin, Benedetta Bovolin, Piero Bonatti, Stefano Bonatti, Annamaria Caselli, Mariolina Columbo, Massimo Colombo, Anna Corazza, Maddalena D’Ausilio, Mario De Lisio, Barbara De Meo, Marina De Tilla, Simona De Tilla, Sabrina Di Giovanni, Francesco Dubbio, Roberto Esposito, Anna Infante, Maria Federica Mancini, Antonio Manna, Tina Monti, Prisca Palermo, Brunella Rallo, Adriana Sepe (e altri residenti).