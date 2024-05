Il sindaco Adams ai romani: “New York è la Roma d’America”

“Il Papa ci invita a riflettere: la Terra è una famiglia”

Roma, 11 mag. (askanews) – “Io sono il sindaco di New York, ma New York è la Roma d’America!”. Eric Adams si è rivolto così ai romani parlando a Trastevere dove ha preso parte alla grande iniziativa di volontariato “Roma Cura Roma”, a cui ha partecipato assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri proprio in una delle piazze dell’antico rione romano, Piazza San Cosimato. Il primo cittadino della “Grande Mela” ha ricordato di essere a Roma per un meeting sulla fratellanza (Il World Meeting on Human Fraternity organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti) su invito di Papa Francesco, e ha detto che la risposta ai mali del Pianeta Terra è “cominciare a trattarla come un’unica famiglia”