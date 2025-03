Il sindaco dà le chiavi di Rio a Rei Momo: al via il carnevale

La cerimonia che si ripete ogni anno

Rio de Janeiro, 28 feb. (askanews) – Rei Momo Kaio Mackenzie, re del carnevale, riceve le chiavi della città dal sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Paes: una cerimonia che si ripete ogni anno e che dà il via ufficiale al celebre carnevale nella città carioca con i festeggiamenti che durano per giorni.Questa celebrazione con il passaggio delle chiavi avviene nelle principali città del Brasile, ogni anno. Ma il Carnevale più famoso è a Rio dove secondo la tradizione c’è un Rei Momo dal 1933. La narrazione vuole che Momo fosse un dio burlone alla Corte di Giove, espulso dall’Olimpo dagli altri dei e mandato sulla Terra per dispetto dove, solo e triste, per rallegrarsi diede vita al Carnevale.