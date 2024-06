Il sindaco di New York mette in guardia dalla prima ondata di calore

Allerta caldo il 20 e 21 giugno, già attesi fino a 37 gradi Celsius

Roma, 17 giu. (askanews) – Il sindaco di New York Eric Adams ha convocato una conferenza stampa mentre un’intensa ondata di caldo minaccia New York e altre parti del nord-est degli Stati Uniti. “Possiamo solo aspettarci un caldo ancora maggiore con l’avanzare dell’estate”, ha messo in guardia Adams, aggiungendo che i newyorkesi non dovrebbero “sottovalutare” il caldo. “La prima ondata di calore della stagione è qui e noi siamo pronti. Attendiamo che il Servizio meteorologico nazionale emetta un’allerta caldo per la città di New York, che sarà in vigore da giovedì 20 giugno a venerdì 21 giugno. Sono previsti anche caldo e umidità elevati per i prossimi giorni. Prevediamo temperature intorno ai 32 gradi Celsius (90 gradi Fahrenheit) martedì e mercoledì. I centri di ristoro saranno aperti a partire da domani e prevediamo di raggiungere un picco di caldo giovedì e venerdì con un indice di calore che potrebbe raggiungere i 99 gradi Fahrenheit (37 gradi Celsius)”. “Vogliamo essere chiari. È estremamente caldo per essere giugno e i newyorkesi non dovrebbero sottovalutare il caldo, con i cambiamenti climatici che portano a un caldo più frequente e intenso. Le estati sono diverse da quelle di prima e quindi dovremmo aspettarci ed essere preparati per il caldo che sta arrivando. Se questo è indicativo, siamo appena all’inizio dei mesi estivi, possiamo solo aspettarci ancora di più mentre l’estate va avanti”.