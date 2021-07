Il sindaco di Sorrento apre la tre giorni di Alis: Senza infrastrutture non può esserci turismo di qualità

“Sorrento è lieta di ospitare la tre giorni di Alis, una scelta per cui ringraziamo il presidente Guido Grimaldi. Dopo un anno difficilissimo, scandito dalla pandemia ancora in corso, nel nostro piccolo siamo impegnati come amministrazione per dare nostro contributo in termini di sostenibilità: per quarto anno Sorrento è bandiera blu”. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola apre l’evento “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza”, organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento Palace. “Stiamo lavorando per le periferie collinari – prosegue Coppola – ai fini di una maggiore valorizzazione delle aree verdi e sul fronte tutela dell’ambiente: siamo una città plastic free. Abbiamo organizzato gli Stati Generali del turismo per promuovere il modello Sorrento. I nostri cavalli di battaglia sono turismo sostenibile e smart city. Se c’è una cosa che il Covid ci ha insegnato è che è impossibile andare avanti come si stava facendo. Il Sud ha bisogno di infrastrutture, di colmare l’unico grande gap che ci separa realmente dalle regioni del Nord Italia, un gap di natura logistica. Senza infrastrutture non può esserci mobilità sostenibile”.