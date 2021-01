Il sindaco dio Genova incontra la console generale della Russia

Il Sindaco di Genova ha incontrato in questi giorni a Palazzo Tursi il console generale della Federazione russa, Maria Vedrinskaya. Durante il colloquio, il primo dall’insediamento a Genova della diplomatica di carriera.

E’ stata da ambo le parti ribadita l’importanza della collaborazione tra città e consolato per lo sviluppo di relazioni internazionali che favoriscano opportunità culturali, promozione economica e promozione turistica. Prima della pandemia, il mercato turistico russo era diventato per Genova il terzo, dopo quelli francese e tedesco.

“Le relazioni di amicizia e di scambio tra Genova e la Russia sono molto profonde e radicate – ha detto il Sindaco Marco Bucci –. Ne sono testimonianza i vari accordi di amicizia e di collaborazione tra Genova e le città di San Pietroburgo, Rjazan, Ekaterinburg e Mosca, che suggellano antichi legami stabiliti per sviluppare rapporti ispirati da comuni ideali di pace e di benessere. Le relazioni internazionali del Comune di Genova sono orientate a conseguire risultati concreti e in questi anni abbiamo avviato relazioni importanti con tanti paesi tra cui quelli della Federazione Russa. Al nuovo console Maria Vedrinskaya va il mio benvenuto a Genova e auguri di un lavoro proficuo nell’interesse della Federazione Russa, della nostra città e della nostra Liguria”. “È stato un incontro molto importante, quello di oggi con il Sindaco Bucci – ha commentato il console generale Maria Vedrinskaya – perché noi come Federazione Russa attribuiamo molta importanza ai rapporti sia con la Repubblica Italiana sia con la città di Genova e la regione Liguria. Purtroppo, a causa della pandemia, il nostro interscambio economico si è più che dimezzato, ma speriamo vivamente che, dopo la fine di questa emergenza sanitaria, potremo ripartire in tutti i settori e, in particolare, rilanciare il turismo sia dei russi verso Genova sia degli italiani e dei genovesi verso il nostro paese.

Con il sindaco abbiamo parlato dell’importanza dello sviluppo dei rapporti interregionali, come quelli che Genova continua a intrattenere con Mosca, con cui c’è un accordo di collaborazione permanente, e con le regioni di Rjazan e di Sverdlovsk. Il settore culturale rimane una delle nostre priorità e anche in questo periodo sono tantissime le richieste sia da parte russa che italiana, affinché si possa andare avanti con i progetti che vedono coinvolti il teatro Carlo Felice, il museo Hermitage di San Pietroburgo, il Museo Storico di Mosca e i nostri maggiori enti culturali”.