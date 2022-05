Il sindaco Orlando: Chiamiamolo ‘piazza porto’. E Monti cittadino onorario di Palermo

“Mi permetto di suggerirne il nome: piazza porto. Perché finalmente quest’area non è più un mondo separato. Non è più off-limits come è stata per troppi anni . Oggi siamo in presenza di un atto di fiducia nel futuro, che non è un atto isolato. Mi sembra che sia una bella giornata che vorrei caratterizzare con la proposta che ho fatto a sorpresa a Pasqualino Monti, gli ho chiesto di diventare cittadino onorario di Palermo, e lo sarà per sempre, così come io sono per sempre sindaco di Palermo. Io morirò sindaco di Palermo. Onorario”. Così il primo cittadino Leoluca Orlando, partecipando alla cerimonia d’inaugurazione del nuovo terminal del capoluogo siculo.