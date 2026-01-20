Il Sistema Turistico termale secondo il Modello Culturitalia

Il sistema turistico termale identitario supera il concetto tradizionale di turismo termale e si fonda sui identità, comunità e reputazione del luogo, in piena coerenza con il modello Culturitalia.

Il borgo termale, non è un semplice ruolo di erogazione di servizi sanitari o wellness: è un ecosistema culturale, storico e sociale, comunità residente attiva, paesaggio termale ( acqua, architetture, rituali, saperi, memoria).

Il valore non è l’acqua in sé, ma la narrazione identitaria dell’acqua.

Il termalismo rientra a piano titolo nei sistemi turistici di destinazione, non come prodotto verticale ma come matrice identitaria.

Il sistema integra i borghi e i centri storici termali, stabilimenti e parchi termali, cammini dell’acqua e del benessere, patrimonio immateriale, tradizioni, medicina popolare, enogastronomia funzionale al benessere, ospitalità diffusa e residenzialità temporanea.

I borghi termali sono aree interne strategiche, piccoli comuni, territori a rischio di spopolamento, pertanto il sistema turistico di destinazione termale diventa strumento di rigenerazione territoriale, leva di economia della comunità, presidio culturale e sanitario diffuso.

Il termalismo, quindi, torna ad essere infrastruttura sociale non solo turistica.

I sistemi turistici e i borghi termali sono profondamente identitari perché intrecciano storia, geologia unica, tradizioni, economia locale e paesaggi specifici, creando un’offerta turistica che non è solo benessere, ma un’esperienza culturale e territoriale autentica, legata alle acque termali e al territorio circostante. Questi luoghi definiscono la loro identità attraverso le sorgenti, i panorami naturali e un tessuto sociale che evolve attorno all’attività termale, trasformandosi in prodotti turistici distintivi.

Perché sono identitari:

Identità geografica e geologica: Le acque termali provengono da specifiche formazioni geologiche (vulcaniche, carsiche), creando paesaggi unici e un senso di appartenenza territoriale (es. area vulcanica, faglie sismiche).

Storia e tradizione: Le terme hanno radici antiche, legate a pratiche curative, che si fondono con la storia locale e le tradizioni dei borghi, diventando parte integrante del patrimonio culturale.

Sviluppo locale: Non sono solo luoghi di cura, ma “prodotti” turistici che generano un’offerta integrata, valorizzando beni culturali, ambientali, artigianato e prodotti tipici locali, come definito dal concetto di “sistema turistico locale”.