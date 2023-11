Il sociale che resta indietro nell’agenda del Governo Meloni

Fine anno ormai prossimo e dodici mesi dall’insediamento del Governo Meloni, sono ormai passati, è inevitabile una riflessione lucida e anche a tratti critica, che mostra un Paese socialmente debole e spaesato. Famiglia, natalità, aborto, liberà educativa, ma anche contrasto alle droghe, tutela degli anziani e dei fragili e ovviamente utero in affitto, temi etici che fortemente hanno tenuto banco. Non solo dal punto di vista legislativo e parlamentare, ma anche mediatico. Sulla scena anche il malcontento e l’immagine di una fetta di popolazione impoverita e talvolta lasciata sola: poveri, pensionati, lavoratori e ceti medi. Tra la mobilitazione dei sindacati e dei lavoratori nella lotta al salario minimo, l’altra faccia del paese è quella dell’sms che ha annunciato la cessazione del Reddito di Cittadinanza per milioni di famiglie in Italia, sancendo la fine di una misura che nel nuovo anno troverà un’altra denominazione, ma soprattutto consisterà in una misura ridotta che esclude un grande parte dei precedenti beneficiari, senza potenziare realmente le politiche attive del lavoro. Il Governo Meloni noto anche per i decreti legge, che nascono con l’intento di segnalare al Paese l’attenzione al problema, mostra ad addetti ai lavori e all’opinione pubblica, di essere lontana dal sociale e dalle problematiche vere e quotidiane che vivono le famiglie, che si ritrovano a chiedere aiuto ai Servizi Sociali, spesso sprovvisti di misure e interventi, a causa dei continui tagli o dell’assenza di fondi e investimenti. Sembra che il Governo sia lontano dai diritti delle persone. Restano fuori dal quadro delle priorità prevenzione e servizi. A fatica sono arrivati dei decreti sulla disabilità, manca però una riforma organica e che riconosca la condizione di disabilità, che dia sostegni alla vita indipendente dei soggetti disabili e misure per la tutela e promozione dei diritti; per questo bisogna attendere all’incirca un anno, il tempo delle commissioni uniche di valutazione. Nel frattempo i diritti delle persone con disabilità restano in attesa. Nel mentre si continuano a tagliare le risorse alla sanità, come se il diritto alla salute fosse da rilegare alla fine di altre priorità tra cui la cedolare secca, tutto è più importante della salute fisica e mentale delle persone. A poco importa se i numeri mostrano un paese che necessita di personale sanitario, di cure, di attrezzature, di liste d’attesa da accorciare, di ricerca da potenziare; si rimanda ad una questione privata. Si taglia sulla disabilità e la non autosufficienza. La concezione di creare un sistema ponte all’atto delle dimissioni, creare interventi socio-sanitari a favore dei soggetti disabili o non autosufficienti, integrando interventi e professionalità, resta un’utopia, nel frattempo il carico assistenziale cresce per le famiglie, resta anonimo per le persone che non hanno una rete familiare, sovraccarica i servizi sociali che non riescono a dare risposte, ore di assistenza, arrancando nell’impotenza di fornire un aiuto. Esistono livelli essenziali da raggiungere e un quadro di diritti. Spesso sfugge ai più. Altro tema, che per settimane ha tenuto banco e interrogato chi opera nei territori, nei quartieri e nelle periferie, a contatto col disagio è il tema della sicurezza. Impossibile dimenticare il decreto Caivano, nato all’indomani dei fatti accaduti in una situazione di degrado, povertà materiale e relazionale, lì dove i servizi erano privi. La cronaca raccontava, gli addetti ai lavori si interrogavano, constatando che i problemi sociali per chi governa sono problemi di sicurezza. Per Caivano è stato senza dubbio un accendere i riflettori lì dove le associazioni ed il terzo settore da soli per anni si sono battuti, potenziando i servizi sociali, figure specifiche e servizi, ma non esiste solo Caivano, in Italia esistono ampi quartieri e periferie dove ogni giorno si consumano sopraffazioni, forme di violenza e fenomeni criminali, che necessitano di interventi, servizi, opportunità, perché senza esempi positivi e strutture che attraggono, resteranno sempre marginalizzate, isolate, mondi a sé, come ghetti, dove per molti non è possibile un futuro diverso, restando solo un’unica opportunità di vita per molti giovani. E’ l’errore più grande che una società civile può permettersi. Le periferie e le zone che di fatto fanno discutere ai casi di cronaca nera, devono essere riqualificate e potenziate prima dell’ennesimo caso strappalacrime e del decreto dettato dall’episodio. Il nostro Paese sta restituendo con i suoi fatti decenni di assenza di politiche sociali, educative, di riforme scolastiche, abitative, assenza di opportunità per il tempo libero. Mondo era, mondo è – diceva mia nonna. E non ci si può rassegnare, è tempo di smuoversi per far sì che il prossimo decennio sia diverso per le generazioni che verranno.