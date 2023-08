Il sogno americano in salsa italiana

Emigrato a 12 anni dalla Calabria per raggiungere il padre falegname rappresenta il sogno americano Oggi Rocco Commisso possiede 8 miliardi di dollari. La sua storia sembra una favola. Guardatela su cbsnews.con/video/rocco- commisso-soccer-Fiorentina-60- minutes-video-2023-07-02/ e vi commuoverete. Studio, sacrifici, rinunce. Lavorando di giorno e studiando di notte – grazie a una borsa di studio – si laurea in Ingegneria e poi in Business Administration. Crea una finanziaria nel garage di casa che fattura 2 miliardi l’anno ed è quotata in Borsa. 73 anni, patron della Fiorentina, aiuta chi ha le capacità ma non le possibilità.

Sembra che gli italiani non sappiano guidare senza avere assunto droghe o alcol. Non solo in auto Gli incidenti mortali si moltiplicano, non solo in auto e sulle strisce pedonali ma persino in barca. Ad Amalfi ha perso la vita la giovane responsabile americana della casa editrice di Harry Potter. L’elegante veliero su cui navigava tranquillamente con la famiglia é stato speronato da un’imbarcazione alla cui guida c’era uno skipper ubriaco e drogato. Sbalzata in mare nell’urto, la donna è stata dilaniata dalle eliche sotto gli occhi increduli del marito e dei due figlioletti. Per fortuna, neppure questi disastri frenano l’afflusso turistico..

Cina e Turchia propongono il cessate il fuoco. Ma né Russia né Ucraina accettano. Guerra sempre più crudele – Troppa rabbia e rancori che primeggiano persino sulla vita. Voglia di vendetta e giustizia da una parte per dare una lezione a Putin. Che, però, spietato, viola continuamente le norme del diritto internazionale e la convenzione di Ginevra. Ormai i missili non sono più diretti su obiettivi militari, ma su innocenti, persino sui soccorritori. Nessuno si rende conto che la priorità è la pace. Ma per la Russia, paese di tanta potenza bellica, sarebbe una resa. Qualcuno deve convincerli. I produttori d’armi hanno già guadagnato abbastanza.

Sfruttiamo troppo il turista, che, tornando in patria, racconterà tutto ciò che gli è capitato in Italia Sarà una pessima pubblicità. Meno male che si stenta a credere .Certe avidità dei nostri commercianti sono inverosimili. A parte i conti esagerati in albergo, nei ristoranti e nei bar, ci sono episodi incredibili. Sul lago di Garda un cliente olandese ha denunciato il bar dove faceva colazione. Non per la cifra irrisoria, per l’abuso. Gli hanno chiesto 2€ in più per tagliargli un toast in due. In una pasticceria a Napoli, dopo avere preso due babà, i genitori hanno chiesto un piattino per farne gustare un pezzetto alla figlia. Il prezzo è salito di altri 2€

La società occidentale sa anche essere ridicola persino nei momenti più critici e talvolta drammatici Un femminicidio dopo l’altro, In crescita anche gli incidenti stradali mortali. La violenza dilaga persino nelle riunioni di condominio. Clandestini aggrediscono le nostre coste, seppure le frontiere sono ermeticamente chiuse. Altri annegano nella traversata. Gli adulti che muoiono pure, ma la tragedia è quando le vittime sono donne incinte e bambini, anche neonati. Milioni di italiani dimenticano tutto grazie a un programma TV dove un certo De Martino racconta la verità sul suo rapporto con Belen. È un’eredità di cui dobbiamo liberarci.

Perché tutto il mondo occidentale si interessa del colpo di stato in un paese povero come il Niger? È tra i paesi d’Africa dall’altissima la mortalità infantile per le condizioni igieniche. 25 milioni di abitanti vivono di pastorizia e agricoltura. Tutti, improvvisamente sono interessati al paese che è all’ultimo posto nella classifica mondiale dello sviluppo e la qualità della vita, inviano emissari a Niamey, la capitale. Però, i ribelli, che hanno rovesciato il premier Bazoum, non vogliono fare accordi con nessuno. Infatti, recentemente è stato scoperto che da 50 anni i francesi sfruttano un giacimento d’uranio e anche gli altri ne vogliono una parte.

Vendetta medievale, che finisce in scandali nell’alta società di Torino Dovevano sposarsi tra qualche settimana e invitare la high society europea. Ma non doveva trattarsi di grande amore. Piuttosto un matrimonio di sistemazione sociale. Lei, 47 anni, di famiglia altolocata, si era concessa una scappatella, come fanno le adolescenti. Lui, 64 anni, professionista famoso, lo scopre e organizza un falso ricevimento di addio al celibato con 200 invitati. Nel corso del quale svergogna la fidanzata, rivelando agli ospiti il tradimento. Tutta Torino ne parla. Ora tutta l’Italia.