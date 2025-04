Il Sol Dell’Avvenire è il nuovo singolo di Samuel

Milano, 23 apr. (askanews) – Esce il 25 aprile Il Sol Dell’Avvenire, il nuovo singolo di Samuel (Asian Fake/Sony Music Entertainment Italy), da ora disponibile in pre-save. Il brano sarà presentato live per la prima volta il 25 aprile al Samsara Beach di Riccione in occasione dell’annuale evento Bagni Ralf condotto da Dj Ralf.

“Il Sol Dell’Avvenire è una metafora che racchiude in sé il sogno di cambiamento, di un’evoluzione della società, della libertà, dello stare insieme, un sogno utopico che poi si è in qualche modo rivelato fallace, che non ha portato all’effetto desiderato, però rimane come immagine dell’utopia, della ricerca del benessere sociale, dello stare insieme, dell’uguaglianza. Il club è un luogo in cui si è tutti uguali, in cui ci si spoglia del proprio ceto sociale alla porta e si sta insieme a sporcarsi col proprio sudore. Questa canzone evoca l’amore per la musica, l’amore per il club, l’amore per lo stare insieme in pista davanti a una console.”

Samuel, in attesa di ritornare con un nuovo album con i Subsonica, pubblica un singolo dall’inconfondibile cifra stilistica che si trasforma in un viaggio ipnotico tra melodia e groove, dove la sua penna e voce iconica incontrano le sonorità tech house, co-prodotte da Marco Lys, producer di fama internazionale. Il Sol Dell’Avvenire fonde elettronica e vibrazioni emotive, confermando Samuel come uno dei pionieri del sound italiano. Un inno alla libertà, pronto a conquistare club e amanti del dancefloor fin dal primo ascolto.

Samuel è autore, compositore, co-fondatore e cantante dei Subsonica, con cui ha pubblicato dieci album originali e calcato i palchi più importanti di Italia e Europa. Nel corso della sua carriera ha dato vita ai Motel Connection, firmando anche colonne sonore e fondando due etichette di musica techno. Nel 2017 ha debuttato da solista con l’album “Il codice della bellezza”, seguito da “Brigata Bianca” (2021) e da un’intensa attività live. La sua anima elettronica torna ora a brillare con questo nuovo singolo.