Il sonno delle api ci svela i misteri del cervello umano: lo scopre uno studio tutto italiano

di Salvatore Vicedomini

Le api, animali fondamentali per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi, sono una delle specie di insetti più evoluti in natura, strutturate in società ben ordinate e tra gli invertebrati risultano essere i principali impollinatori del nostro pianeta permettendo che si realizzi la riproduzione delle piante, il processo vitale che ci assicura la salvaguardia della biodiversità e delle primarie fonti alimentari. La loro evoluzione è dovuta ad alcune caratteristiche comparse attraverso lo sviluppo di cure parentali che hanno portato ad una transizione da una condizione solitaria ancestrale ad un’altra definita eusociale caratterizzata da tre particolarità biologiche distintive: la prima è il polimorfismo, essendo una specie composta da alcuni individui a funzione riproduttiva e da altri che appartengono alla casta sterile (operaie), la seconda è la sovrapposizione della generazione parentale con una o più generazioni della progenie e la terza è la cooperazione di alcuni membri che svolgono cure parentali all’interno della colonia prendendosi cura dell’altrui progenie.

Tutte similitudini con la specie umana che hanno spinto un team di scienziati dell’Università di Trento ad indagare su un aspetto che ci accosta in modo significativo a questi ingegnosi insetti: quello che accade nel cervello delle api durante il loro sonno e che sembrerebbe avere analogie con ciò che accade nella nostra mente a livello neuronale durante il riposo. Lo studio iniziato già da molti anni ha avuto come autore e coordinatore principale il professor Albrecht Haase, che dirige il laboratorio di Neurofisica del Centro interdipartimentale Mente Cervello (Cimec) dell’Università di Trento ed è stato pubblicato sulla rivista Neural Networks con il titolo “Neuronal correlates of sleep in honey bees”.

Questa affascinante ricerca in parte è stata sovvenzionata da un progetto programmato dall’Università di Trento Brain Network Dynamics (Brandy) ed in parte autofinanziata da studenti e dottorandi di varie generazioni appartenenti a diversi dipartimenti mettendo in atto alcune competenze come la neuroscienza, neurobiologia, bioinformatica e fisica.

Il professore Haase ci ha spiegato: “In passato sono stati effettuati molti studi concentrati sull’osservazione di tipo comportamentale delle api sfruttando l’elettrofisiologia con l’applicazione di elettrodi esterni ma mai nessuno aveva focalizzato l’attenzione dedicandosi all’approfondimento dell’attività dei singoli neuroni considerando che ad oggi sappiamo ancora troppo poco sul funzionamento dei meccanismi del sonno negli invertebrati. Per colmare questa lacuna, ha continuato Haase si è indagado sull’attività neuronale durante i loro periodi di riposo osservando con un microscopio l’imaging del calcio a due fotoni dei lobi antennali (AL) in api a testa fissa e utilizzando una telecamera frontale per esaminare le dinamiche cerebrali durante le fasi di movimento e di riposo del periodo notturno. Per la prima volta abbiamo guardato attentamente cosa accade nell’encefalo delle api mellifere addormentate individuando le condizioni della rete neuronale come fossero delle firme del sonno”.

Quindi andando oltre i precedenti studi comportamentali e neuronali del loro cervello, l’obiettivo dell’attuale ricerca si è fondato nel determinare l’organizzazione dei neuroni alla base di questi stati di veglia e di sonno nei sistemi cerebrali delle api mellifere.

Le api normalmente sono classificate dormienti quando si posizionano con le antenne distintamente pendenti e a tal proposito ha affermato il professore “Sono state rilevate diverse dinamiche neuronali nei lobi antennali a livello di rete, quindi gli stati di riposo e di attività sono risultati nettamente distinguibili sia in fase di movimento corporeo che di attività neuronale mostrando una maggiore sincronia e complessità di rete con bassa integrazione di informazioni negli stati di riposo. Durante la ricerca, ha continuato Haase, abbiamo scoperto che la transizione tra stati di veglia e di sonno ha comportato la modifica di un solo parametro: l’accoppiamento sinaptico tra i neuroni fa si che il cervello non decodifichi più il segnale esterno e tutto ciò è coerente con la teoria del sonno umano sull’omeostasi sinaptica. Inoltre, ha concluso Albrecht Haase, i nostri esperimenti hanno rilevato le differenze nell’elaborazione degli odori tra gli stati di veglia e di sonno. Una peculiarità del sonno delle api che, nello stato di veglia, mostra un chiaro aumento dei criteri di attivazione di alcuni odori, un meccanismo che migliora la distinguibilità degli stessi secondo un modello definito chess-board”.

In definitiva queste scoperte sono risultate di fondamentale aiuto per monitorare la salute e la capacità di continuare la loro attività d’impollinazione che li caratterizza da milioni di anni come ci ha puntualizzato il professore Haase “Tutto il nostro lavoro è stato importantissimo per rilevare come il sonno regola la loro elaborazione sensoriale, individuare fattori che possono determinare stress ambientali per le api come ad esempio pesticidi pericolosi come il glifosato o il cambiamento climatico e così influenzare negativamente il loro sonno, le loro attività comportamentali, competenze sensoriali fino a rischiare di compromettere la loro stessa sopravvivenza. Infine, ha concluso Haase,i parallelismi individuati tra il sono delle api e quello dell’essere umano ci apriranno innumerevoli strade per poter approfondire studi di vitale importanza sulla conoscenza della memoria e dei disturbi del sonno nella nostra specie”.

Altri autorevoli autori, tutti afferenti al centro interdipartimentale Mente/Cervello (Cimec) dell’Università di Trento, che hanno affiancato Albrecht Haase in questo lavoro sono stati: Sebastian Moguilner, Ettore Tiraboschi, Giacomo Fantoni, Heather Strelevitz, Hamid Soleimani, Luca Del Torre, e Uri Hasson.