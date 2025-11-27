Il sottosegretario Sbarra: Sud, una rotta chiara: il Rapporto Svimez come bussola per il futuro

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto questa mattina alla presentazione del Rapporto Svimez 2025 “L’economia e la società del Mezzogiorno”, tenutasi nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Il Rapporto Svimez come bussola per il futuro

Nel suo intervento, il sottosegretario ha ringraziato il presidente Adriano Giannola e il direttore generale Luca Bianchi, sottolineando come il Rapporto rappresenti “una mappa interpretativa fondamentale, capace di leggere in profondità le dinamiche strutturali del Mezzogiorno e di orientare politiche pubbliche basate su dati solidi”. I numeri, ha aggiunto, non sono semplici rilevazioni statistiche, ma “una bussola per valutare i risultati raggiunti e definire con consapevolezza la rotta per il futuro”.

Zes Unica Mezzogiorno, strumento di politica industriale

Il sottosegretario ha poi ricordato il ruolo strategico della ZES Unica Mezzogiorno, definita “uno strumento centrale di politica industriale”, che ha già prodotto risultati concreti: tempi autorizzativi ridotti, oltre 900 autorizzazioni rilasciate, 5,3 miliardi di investimenti e più di 15.900 ricadute occupazionali.

Crescita e occupazione giovanile

Richiamando i principali dati del Rapporto, tra cui la crescita economica superiore alla media nazionale negli ultimi tre anni, il superamento della soglia del 50% di occupazione e l’aumento dell’occupazione giovanile qualificata, Sbarra ha sottolineato come questi risultati derivino dalle politiche adottate dal governo Meloni per rafforzare investimenti, lavoro e sviluppo nel Mezzogiorno.

“Si tratta di politiche orientate a creare nel Mezzogiorno condizioni stabili, attrattive e competitive che consentano ai giovani di costruire il proprio futuro sul territorio, senza essere costretti ad andare via. Le energie, le competenze e il potenziale del Sud rappresentano una grande opportunità per l’intero Paese”, ha dichiarato.

Il Sud protagonista nel Mediterraneo globale

“Il Mezzogiorno sta consolidando il proprio ruolo di candidato naturale per la sfida del Mediterraneo globale, anche in relazione al ruolo strategico che potrà svolgere nell’attuazione del Piano Mattei e nella realizzazione di grandi progetti, come la riqualificazione di Bagnoli, che consentirà di ospitare l’America’s Cup 2027”, ha concluso il sottosegretario.