Il successo di Coez nei palazzetti oltre 60.000 biglietti venduti?

Milano, 24 nov. (askanews) – Prosegue il tour nei palazzetti di Coez, prodotto da Vivo Concerti, con oltre 60.000 biglietti venduti, dopo il tutto esaurito delle date di Roma e Bari e il successo dei concerti di Napoli e Ancona, si aggiunge il sold out della prima data all’Unipol Forum di Milano dell’1 dicembre. Gli ultimi biglietti per la seconda data milanese del 2 dicembre sono disponibili su vivoconcerti.com.

Il tour di Coez, con 10 date in tutta Italia, proseguirà a Torino (29 novembre – Inalpi Arena), Milano (1 dicembre SOLD OUT e 2 dicembre – Unipol Forum), Firenze (6 dicembre – Mandela Forum) e si concluderà nella Capitale con un gran finale l’8 dicembre al Palazzo dello Sport. La tournée porta dal vivo le sue più grandi hit e i brani del suo ultimo album 1998, uscito lo scorso giugno, in uno spettacolo che mescola energia e introspezione. Ogni data si apre con Lamante, opening act fissa del tour.

“1998” l’ultimo album di Coez, attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody ed è disponibile nei formati CD e CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata.

Il palco riprende l’immaginario visivo dei suoi ultimi videoclip Mr. Nobody” e “Ti manca l’aria. La scenografia è dominata da undici televisioni anni ’90, tra schermi sospesi e poggiati a terra, a cui si aggiungono alcune piccole TV a tubo catodico: un omaggio estetico al mondo analogico che segna l’atmosfera visiva del concerto.