Il Sud al centro della strategia mediterranea del Governo

Il Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli incontra i direttori amministrativi e finanziari nel periodico evento estivo organizzato da Andaf Campania Calabria

di Antonio Schioppi*

Il 26 giugno, nel cuore elegante di Napoli, un centinaio di selezionatissimi ospiti, CFO, Imprenditori, Donne ed Uomini delle Istituzioni, si sono incontrati presso l’Agorà Morelli, nel cuore elegante di Napoli, per discutere del futuro del Sud Italia e del suo ruolo strategico nel nuovo scenario geopolitico internazionale. Ospite d’eccezione il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli.

A moderare i lavori Federico Tammaro, Presidente di ANDAF Campania Calabria, che, dopo aver ringraziato tutti gli ospiti intervenuti ha evidenziato il valore dell’iniziativa come un’occasione unica di confronto tra il mondo istituzionale e quello economico-finanziario campano.

Il tema proposto al Viceministro Cirielli era quello del cosiddetto “Piano Mattei” ed il suo impatto sull’economia del Sud.

«Il Piano Mattei – ha dichiarato Cirielli – non è solo una visione geopolitica, ma una strategia di investimento nel futuro dell’Italia. Le Regioni del Sud, a partire dalla Campania e dalla Calabria, devono essere motori di questo processo, intercettando flussi, formando competenze e costruendo ponti culturali e industriali con il continente africano».

Il Piano – ha argomentato il Viceministro – non può prescindere da un protagonismo attivo del Mezzogiorno, per posizione geografica, vocazione e potenziale industriale.

Nel corso dell’intervento, il Viceministro ha evidenziato gli assi prioritari del Piano:

• formazione di capitale umano e cooperazione accademica, con il coinvolgimento diretto delle università del Sud;

• promozione di investimenti infrastrutturali che valorizzino le imprese locali;

• rafforzamento della presenza istituzionale e diplomatica in Africa, con il contributo attivo dei territori meridionali;

• semplificazione delle procedure di accesso ai fondi e valorizzazione delle competenze territoriali.

A impreziosire l’incontro, anche la presenza nel parterre di Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, che con la sua partecipazione ha confermato l’attenzione delle istituzioni internazionali verso le dinamiche evolutive del Mezzogiorno, soprattutto in un contesto globale in cui energia, sicurezza alimentare e filiere produttive stanno ridefinendo le priorità strategiche.

In un clima di confronto aperto, numerosi direttori amministrativi e finanziari presenti hanno sottolineato l’interesse del tessuto produttivo del Sud per i nuovi strumenti di cooperazione e per le potenziali ricadute economiche legate all’attuazione del Piano Mattei. Un’opportunità, questa, che richiede chiarezza normativa, visione strategica e – soprattutto – un coordinamento efficace tra istituzioni e imprese.

Concludendo i lavori, il Presidente Tammaro ha ribadito il ruolo di ANDAF Campania Calabria come luogo di dialogo tra professionisti e decisori pubblici, in grado di accompagnare le imprese nella lettura e nell’attivazione di scenari complessi, ma carichi di potenziale.

L’incontro del 26 giugno rappresenta un segnale chiaro: il Sud può essere molto più di un interlocutore passivo delle politiche nazionali ed europee. Può diventarne, a pieno titolo, un attore propulsivo.

* presidente Andaf Giovani Campania Calabria