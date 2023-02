Il sud del Cile sta vivendo la peggior siccità degli ultimi 50 anni

(Adnkronos) – Nel remoto sud cileno, porta d’accesso all’Antartide, le popolazioni locali stanno vivendo la peggiore siccità degli ultimi cinquant’anni. Per il Cile, in realtà, la siccità di quest’anno non è una totale novità: non in modo così grave, ma sono anni che il paese affronta carenze di precipitazioni, tanto che gli scienziati hanno definito gli ultimi dieci anni come una “mega siccità”. Inoltre la mancanza di precipitazioni ha causato incendi boschivi, che stanno devastando la regione centro-meridionale.