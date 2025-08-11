Il summit in Alaska e l’enigma Zelensky

Nel villaggio è tenuta in gran considerazione l’espressione che commenta l’esito inatteso di situazioni complesse. Il contenuto: “ciò che non accade in un anno, può accadere in un’ ora”. Tenendo presente che l’espressione vale in entrambi i sensi, positivo.e negativo. Al momento la quantità.di consensi all’ iniziativa di Trump è facilmente quantificabile come minore di quella dei dissensi, non fosse per altro che per le tante variabili da inserire con precisione in uno schema. Quello che ricorda da vicino le parole crociate, cioè molto simili a quelli presenti sui giornali di enigmistica. Il più immediato a dar segno di se è già nelle premesse: è opportuno che Zelensky partecipi oppure no all’ incontro di Ferragosto tra Trump e Putin? Se la risposta è si, dovrà indossare le vesti di protagonista o quelle del semplice uditore? Quando il calendario sarà arrivato al giorno fatidico, il 15 del mese, vale a dire venerdì (!) prossimo, quindi tra quattro giorni, il mondo assisterà a uno spettacolo quanto meno serio.e ordinato e, in contemporanea, all’ennesima esibizione, seppure meno urlata a squarciagola, dei guitti che compaiono.sui giornali e sui video solamente per “fare presenza”, vale a dire per mettersi in mostra. Intanto anche altre importanti situazioni problematiche non saranno.messe in frigo. Nel quadrante mediorientale sta continuando a succedere di tutto e Nethanyau non perde una sola occasione per dire si e, subito dopo, contraddirsi. Di conseguenza permane una situazione di tal fatta, che si trascina tra violenti scossoni almeno dalla fine della guerra mondiale, senza dare alcun segnale che faccia quanto meno illudere che sia stata imboccata la strada giusta per arrivare a un accordo di pace vero, chr non sia effimero. Di quanto appena riportato non si può che prendere atto in attesa che i tempi maturino.

Un tempo, nello stesso intervallo, quando le stagioni erano ben differenziate tra loro,si sarebbe potuto pensare che, a settembre, con la temperatura sensibilmemte rinfrescata, si sarebbe potuto continuare a negoziare “a mente fresca”, quindi con maggiori chances di ottenere risultati positivi . Peccato che la casalinga di Voghera abbia già commentato che “ormai non ci sono più le mezze stagioni, signora mia”. Mettere la testa nel frigorifero, invece si può e se ce ne fosse bisogno, farlo senza alcuna esitazione.