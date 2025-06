Il supercomputer italiano Cresco8 del Centro Enea di Portici tra i 500 più potenti al mondo

Il supercomputer italiano Cresco8, inaugurato lo scorso aprile nel Centro Ricerche Enea di Portici, vicino Napoli, è entrato nella top 500 dei calcolatori più potenti del mondo, piazzandosi alla 228esima posizione. Il dispositivo, realizzato in collaborazione con Intel, è l’ultima evoluzione della famiglia di supercomputer Cresco e sta accelerando la ricerca in molti settori: dalla fusione nucleare, dove è determinante nella realizzazione del Divertor Tokamak Test Facility (Dtt), l’impianto sperimentale in costruzione al Centro Ricerche Enea di Frascati, ai cambiamenti climatici, dai nuovi materiali all’Intelligenza Artificiale applicata alle tecnologie energetiche. “Ancora più rilevante è il posizionamento di Cresco8 alla 134esima posizione della Green Top 500 – commenta Giovanni Ponti, responsabile della divisione Ict dell’Enea – la classifica che misura le prestazioni del supercalcolatore in rapporto all’efficienza energetica: un risultato di grande valenza”. Il calcolatore ha, infatti, consumi energetici molto contenuti grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua, in grado di dissipare fino al 98% del calore prodotto e di far risparmiare il 40% dell’energia. “L’Enea ha avuto una visione da pioniere nel campo del calcolo scientifico, realizzando una propria infrastruttura computazionale che mette a disposizione della comunità scientifica e delle industrie sistemi di calcolo avanzati e gestione dei dati scientifici”, dice anche il direttore generale Giorgio Graditi. “Grazie a ciò – aggiunge Giulia Monteleone, direttrice del dipartimento Enea Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili – è stato possibile far crescere in Enea una comunità di ricercatori con competenze oggi di assoluto rilievo nel contesto nazionale e internazionale”. Accanto a Cresco8, per l’Italia sono entrati in classifica anche Pitagora-Cpu del Cineca, installato a Casalecchio di Reno (Bologna), e SpaceHPC dell’Agenzia Spaziale Europea, a Frascati.