Il SUV Peugeot 2008 eletto “Auto dell’Anno” in Sudafrica

Il SUV Peugeot 2008 è stato eletto Auto dell’Anno 2021 in Sudafrica e si è imposto su 23 concorrenti in questo prestigioso concorso. Il risultato è stato decretato dai giurati della South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ). PEUGEOT 2008 ha ricevuto altri due premi: quello della categoria Compact Family e l’Excellence Award della giuria.

Dinamico e compatto, si è distinto tra i migliori modelli commercializzati in Sudafrica e ha vinto il titolo S.A. Car of the Year in tutte le categorie. Allo stesso tempo, si è aggiudicato il premio Excellence Award 2021, assegnato dalla giuria. Ha battuto cinque concorrenti nella categoria molto competitiva delle Compact Family, una delle più combattute del concorso di quest’anno. Erano in lizza sei concorrenti: Hyundai Crete Crossover, Toyota Corolla Sedan, Volkswagen t-Roc, Kia Seltos e Mazda CX-30. Il design deciso e la versatilità del SUV PEUGEOT 2008 piacciono alle famiglie. Il suo stile dinamico e accattivante, le sue tecnologie di nuova generazione e la sua gamma di motori prestazionali ed efficienti hanno attirato l’attenzione dei giornalisti del SAGJM.

“I giornalisti del South African Car of the Year e la South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ) si congratulano con il team PEUGEOT per questi tre premi. Nuova PEUGEOT 2008 è il fiore all’occhiello di questo concorso S.A. COTY” ha dichiarato Carl WEPENER, Presidente dell’associazione SAGMJ. Con le sue linee equilibrate e forti, suggerisce potenza ed efficienza. La griglia della calandra espressiva, il cofano orizzontale e l’importante altezza da terra accentuano la personalità del suo design. Nel posteriore, la fascia nera lucida che collega i gruppi ottici con i tre artigli e il terminale di scarico cromato affermano la sportività e la personalità della vettura.

“Siamo molto contenti del premio attribuito al nostro SUV PEUGEOT 2008 dai giornalisti della South African Guild of Mobility. Crediamo che questo modello se lo meriti. Ha riscosso un grande successo tra i nostri clienti e siamo orgogliosi dei risultati che sta ottenendo, perchè coronano gli sforzi dei nostri team di lavoro” ha dichiarato Leslie Ramsoomar, Managing Director di Stellantis South Africa.

(ITALPRESS).