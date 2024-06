Il Suzuki V-Strom Day tra i passi dell’Alta Val Camonica

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa l’edizione 2024 del Suzuki V-Strom Day, l’evento che per il quarto anno consecutivo ha riunito gli appassionati possessori delle Sport Enduro Tourer di Suzuki e li ha portati tra le curve e per gli sterrati dell’Alta Val Camonica. I partecipanti hanno vissuto un’intera giornata insieme, attraversando i passi Gavia e Mortirolo in un crescendo di tornanti, paesaggi indimenticabili e momenti di autentica passione per la moto e per il mototurismo, sottolineati da un’atmosfera che ha permesso di esplorare strade e sentieri con grande sicurezza grazie alle guide Suzuki in sella a una flotta di V-Strom 1050DE e V-Strom 800DE. I 130 partecipanti sono arrivati al punto di raccolta di Ponte di Legno (BS) in sella a 98 Suzuki V-Strom, di qualsiasi anno e cilindrata. Moto che hanno percorso anche tratti in fuoristrada, permettendo ai partecipanti di ammirare i paesaggi della Val Camonica e proseguire successivamente verso i passi Gavia e Mortirolo, con conclusione del tragitto nel pomeriggio nella scenografica vallata di Case di Viso. Tra i partecipanti giunti da più distante in sella a una V-Strom vi erano un equipaggio proveniente da Napoli e uno dall’Ungheria. Il percorso ha messo in luce ancora una volta le qualità delle Suzuki V-Strom. Nella gamma delle Sport Enduro Tourer di Suzuki c’è un modello per qualsiasi attitudine, da quella più stradale rappresentata dalla V-Strom 1050SE e della V-Strom 800SE con cerchi anteriori da 19 pollici, a quella più fuoristradistica e avventurosa come la V-Strom 1050DE e la V-Strom 800DE con cerchi anteriori da 21 pollici. Senza dimenticare uno dei best seller di Suzuki: la all-rounder V-Strom 650 dalla proverbiale affidabilità e contraddistinta da costi di gestione contenuti, presente anche nelle versioni XT ed Explorer, quest’ultima ancora più dedicata al turismo senza confini grazie ad un equipaggiamento di serie specifico per chi desidera il massimo del comfort durante i viaggi. L’appuntamento con il prossimo Suzuki V-Strom Day è per il 21 giugno 2025.

