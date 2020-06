Il taglio dell’Iva va nella giusta direzione ma non risolve i problemi delle imprese

di Claudio Pisapia

L’auspicabile taglio dell’Iva non può essere la soluzione alle problematiche delle imprese.

L’Iva “potrebbe” far aumentare i consumi, ma le imprese necessitano di un taglio strutturale delle imposte dirette, che deve passare per un riforma seria e non uno Spot balneare.

Le imprese chiedono lavoro flessibile, contributi a fondo perduto su investimenti seri e futuribili, da qui l’ impegno a mantenere i livelli occupazionali.

Sblocco dei cantieri e grandi opere.

Sburocratizzazione vera non quella dei decreti inapplicabili ancora da convertire come il decreto Rilancio ex decreto Aprile che forse darà i frutti a Settembre.

Il turismo completamente dimenticato

Questa Pandemia poteva e doveva rappresentare per il turismo il momento fondamentale per una svolta una ripresa che non può essere ridotta al bonus di 500 euro.

Per determinare un sistema offerta turistica integrata;

di un’accoglienza turistica degna di tal nome, che ad oggi non esiste e avrebbe potuto rappresentare quel vantaggio competitivo per la nostra bellissima Italia.

Era il momento adatto per proporre un azzardo calcolato “proposta internazionale d’accoglienza con l’Italia capofila del turismo culturale sostenibile e Sicuro,come porta del Mediterraneo”.

Questo non è avvenuto, anzi non si ha la minima idea ne intenzione di porre rimedio ad una colossale svista del genere.

Oggi il turismo vive d’improvvisazione pressapochismo e superficialità dovute ad ansia e stress per recuperare il tempo e il business perduto.

Senza una guida sicura,anche in presenza di eccellenze, non si riesce a far decollare il sistema integrato di offerta turistica dei territori.

l’optimum, dovrebbe essere lo sfruttamento del turismo extralberghiero, il turismo culturale,il turismo enogastronomico, il turismo rurale, i borghi e completare quella filiera che solo in l’Italia ed in particolare il nostro Mezzogiorno può offrire “appeal” mondo intero.

La Pandemia poteva, e “dovrebbe essere”, una grande opportunità di sviluppo invece si sta rivelando il più “Grande incubo” per le piccole e medie imprese.

Il turismo, l’agricoltura, l’artigianato tipico vanno sostenuti e corroborati da idee proposte e progetti.

Noi di FEDERCOMTUR ci siamo mi sembra che manchino gli interlocutori…Speriamo bene per il Sistema paese.