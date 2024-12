Il talento dei giovani per i musei, premio Ezio De Felice: ecco le tesi finaliste

Sabato 7 dicembre alle ore 18 nel Teatro di Palazzo Donn’Anna, torna il Premio Nazionale Ezio De Felice, il prestigioso riconoscimento dedicato ai giovani talenti negli studi di museologia e museografia. Ospite d’eccezione della manifestazione sarà Massimo, archeologo e Direttore generale dei Musei nazionali presso il Ministero della Cultura che terrà una Lectio Magistralis in occasione di questa VII edizione del Premio. Il programma prevede, dopo i saluti di Marina Colonna, Presidente della Fondazione De Felice e l’introduzione di Eugenio La Rocca, Presidente della Giuria, la presentazione delle tre tesi finaliste. A seguire la lectio magistralis di Massimo Osanna. Al termine della serata, la proclamazione della tesi scelta dalla Giuria con la premiazione del vincitore e dei due finalisti dell’Edizione 2024 (ingresso libero fino ad esaurimento posti). La VII edizione del bando ha visto la candidatura di numerosi giovani autori di Tesi di Laurea Magistrale, discusse presso le maggiori Università italiane.

La Giuria presieduta da Eugenio La Rocca e composta da Gabriella Belli, Roberto Fedele, Margherita Guccione e Angela Tecce, ha espresso a tutti i candidati il proprio apprezzamento per l’eccellente qualità scientifica dei lavori presentati e, dopo le votazioni di rito, ha designato i tre finalisti del Premio che, nel corso della cerimonia di sabato 7 dicembre, presenteranno il proprio lavoro di Tesi: Angela Calderan dell’Università degli Studi di Torino, Costanza Fusi dell’Università IULM di Milano e Anna Paulon dell’Università degli Studi di Trento.

Il Premio Nazionale Ezio De Felice è rivolto alle tesi di laurea Magistrale che abbiano particolari qualità analitiche e metodologiche, e che contribuiscano a portare idee e proposte originali nel campo degli studi di museografia e di museologia. È stato istituito da Eirene Sbriziolo nel 2010 per commemorare i dieci anni dalla scomparsa del consorte, l’architetto napoletano Ezio De Felice, con l’intento di incoraggiare e valorizzare le ricerche e il talento dei giovani studiosi per i musei. Le oltre sessanta ricerche presentate in questi anni, tutte di neolaureati al di sotto dei 30 anni, spaziano dalla riorganizzazione di musei esistenti al recupero ai fini museali di architetture dismesse e ancora all’educazione al patrimonio, alla fruizione emotiva dell’opera, e al rapporto fra passato e contemporaneità, fra museo e territorio. Le precedenti cerimonie di premiazione hanno ospitato lectio magistralis di esponenti del mondo della cultura museale come Sylvain Bellenger, Andrea Viliani, Mario Botta, Salvatore Settis.

PREMIO EZIO DE FELICE 2024 – LE TESI FINALISTE

Angela Calderan dell’Università degli Studi di Torino

Corso di Laure Magistrale in Storia dell’Arte

Tesi di Laurea in Museologia e Critica Artistica e del Restauro.

“L’intervista all’artista: critica ad uno strumento cardine per la conservazione dell’arte contemporanea”.

Relatore Maria Beatrice Failla

Costanza Fusi dell’Università IULM di Milano

Corso di Laure Magistrale in Arte, Valorizzazione e Mercato.

“Stories and perspectives of contact: participatory museography in the experiences of the Swedish National Museums of World Culture (NMWC) and the Italian Museo delle Civiltà (MuCiv)”.

Relatore Tommaso Casini

Anna Paulon dell’Università degli Studi di Trento

Corso di Laurea Magistrale interateneo in Arte.

“Musei ed eredità coloniale: la vicenda dei bronzi del Benin”.

Relatore Alessandra Galizzi Kroegel

Correlatore Eva Struhal