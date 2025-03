Il team dell’Hotel Caruso accanto ai “The Greeners” per ripulire  la spiaggia di Maiori

L’ambiente chiama: il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, risponde. Il Caruso Team accanto ai “ The Greeners” per ripulire la spiaggia di Maiori

Tutela del patrimonio naturale, sostenibilità, rispetto per l’ambiente e per l’ecosistema: sono le parole d’ordine per una valorizzazione del territorio che parte dalla consapevolezza che non può esserci promozione dove mancano protezione e tutela. Un concetto fin troppo chiaro per il team del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast che, sabato 8 marzo, a partire dalle ore 10, in collaborazione con l’Associazione “The Greeners” energica organizzazione molto attiva in fatto di ambiente, ha partecipato alla pulizia della spiaggia di Maiori. Un giorno non scelto a caso si potrebbe dire, giornata emblematica per le donne e per la natura che, si sa, è una parola declinata al femminile, ma soprattutto una data che è ricaduta nel bel mezzo dei festeggiamenti per il noto Carnevale maiorese caratterizzato da una notevole affluenza di partecipanti, turisti o semplici affezionati. Di conseguenza, l’azione è stata quanto mai incisiva e necessaria per riportare la spiaggia, uno dei tratti più estesi della Costa d’Amalfi, all’ordine. Sincero ed incontenibile l’entusiasmo del Team Caruso che, su indicazione dei “ The Greeners”, si è concentrato particolarmente sulla raccolta della plastica, di cui sono ben note le conseguenze dannose per l’ambiente. La raccolta, molto scrupolosa, caratterizzata anche da momenti divertenti che le foto testimoniano con una sorta di piccolo reportage, ha interessato entrambi i lati della spiaggia. La quantità di materiale accantonato è stata poi prelevata dalla Miramare Service.

Un momento dunque di solidarietà ma anche un vero e proprio patto con l’ambiente che ci circonda e in cui ad emergere sono state volontà, passione, dedizione e consapevolezza. La collaborazione non si limiterà a questa occasione: il management del Caruso ha infatti in previsione ulteriori iniziative in sinergia con l’associazione “ The Greeners”. “Siamo i portavoce di un territorio meraviglioso: questo non è soltanto il nostro lavoro, ma anche la nostra missione. Pertanto dobbiamo essere i primi a schierarci in sua difesa” ha commentato Iolanda Mansi, General Manager della struttura cinque stelle lusso di Ravello. Perché la bellezza è una creatura da proteggere.