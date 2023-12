Il team italiano MousquetAIRe vince a Parigi l’hackathon DefInSpace

Il team italiano MousquetAIRe ha vinto a Parigi DefInSpace 2023, l’hackathon internazionale dedicato alla difesa spaziale, organizzato dal Comando Spaziale Militare Francese.

Il successo italiano si completa con l’affermazione, al secondo posto dei team generalisti, di Air Force Academy-Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

“Siamo orgogliosi di questa brillante affermazione dei nostri giovani – dice il prof. Luigi Carrino, presidente del DAC-Distretto Aerospaziale della Campania, che ha curato la tappa italiana di DefInSpace 2023 – perché evidenzia sia le loro competenze e l’entusiasmo nella ricerca del nostro settore, sia il giusto ruolo che questi giovani possono avere in ambito internazionale”.

MousquetAIRe ed EPIC (il team francese vincitore della sezione generalista), hanno vinto una visita al Centro Spaziale Europeo di Kourou, nella Guyana francese.

La 24 ore di lavoro e confronto dei 10 team (per un totale di 48 partecipanti tra studenti e dottorandi di ricerca provenienti da diversi Atenei italiani) si è svolta all’Apple Academy del Polo Universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio, in contemporanea con diversi Paesi (Francia, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Italia, Messico, Perù e Singapore) per un totale di 348 partecipanti in 82 team. La tappa italiana dell’hackathon si è avvalsa della partnership di aziende quali Adler Group, Airbus, Leonardo, ThalesAlenia Space e Powerflex.