Il team UniParthenope vince la regata Federica Cup

E’ il team di UniParthenope ad essersi aggiudicato la regata velica Federica Cup, trofeo nato in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. A sfidarsi nelle acque del golfo di Napoli sono state stamattina otto imbarcazioni. Sul secondo gradino del podio, a pari punti, l’equipaggio Unina1 e al terzo posto il team Unige. Al trofeo hanno partecipato gli equipaggi del Politecnico di Milano, del Politecnico di Torino, degli Atenei di Genova, Palermo, Trieste e Napoli con la Federico II e la Parthenope. I team si sono sfidati veleggiando, in sette regate, a bordo delle imbarcazioni RS21, messe adisposizione dalla V Zona della Federazione italiana vela. A consegnare il trofeo ai vincitori è stata la pro rettrice della Federico II, Rita Mastrullo. «Siamo orgogliosi di essere la prima Università laica al mondo e che la Federica Cup sia stata inserita nelle celebrazioni per i nostri 800 anni – ha detto la pro rettrice Mastrullo – Grazie a tutti i ragazzi per l’entusiasmo che ci regalate e che alimenta il il nostro lavoro quotidiano. Quanto fatto in questi due giorni è la testimonianza di come si possa mettere insieme momenti di confronto e momenti di sport». Promotore dell’iniziativa, il professore Carlo Bertorello che ha spiegato come la manifestazione “è nata dalla volontà di coinvolgere gli studenti non solo della Federico, ma invitando anche team di altri Atenei e oggi si sono confrontati in mare sulle imbarcazioni già utilizzate per le Universiadi 2019». La regata è stata inserita nell’ambito della terza edizione del convegno Sailing Tomorrow, tra gli appuntamenti per i festeggiamenti dell’importante anniversario della fondazione dell’Ateneo federiciano, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Roberto Mottola Di Amato, presidente del CRV Italia, di Nicola Bianco, direttore del Dipartimento di ingegneria industriale, di Valentina Della Corte, delegata per le celebrazioni degli 800 anni della Federico II, e Francesco Lo Schiavo, presidente V Zona FIV «In coincidenza con l’. importante compleanno della Federico II – ha spiegato il professore Antonio Lanzotti – abbiamo proposto l’idea, subito accolta, di organizzare una regatavelica tra Università. Il vero sport della città di Napoli è la vela grazie alla sua tradizione ea questo impareggiabile campo di gara che abbiamo». (ANSA).