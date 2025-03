Il Teenage Dream arriva in tour nei palazzetti italiani

Milano, 9 dic. (askanews) – Il Teenage Dream sogna ancora più in grande: il 2025 segna l’inizio di un nuovo entusiasmante tour, questa volta nei principali palazzetti italiani. Il viaggio inizierà il 21 febbraio 2025 al Modigliani Forum di Livorno, la stessa città che, due anni fa, ha visto nascere questa straordinaria avventura. Il tour toccherà le principali città italiane, per offrire un’esperienza unica e coinvolgente a tutti i fan. Le date annunciate sono le seguenti: •21 febbraio 2025 – Modigliani Forum, Livorno (Data Zero) •21 marzo 2025 – Inalpi Arena, Torino •28 marzo 2025- Kioene Arena, Padova •3 aprile 2025- Palaflorio, Bari •5 aprile 2025 – Palaprometeo, Ancona •10 aprile 2025 – Palarescifina, Messina •12 aprile 2025 – Palasele, Eboli •16 aprile 2025- Unipol Forum, Milano

I biglietti del tour organizzato da A1 Concerti e XLR Produzioni, saranno disponibili a partire da domani alle ore 13.00 sul sito di TicketOne, sul sito di TicketSms e solo per la data di Padova anche sul sito di Ticketmaster. A differenza dei tradizionali eventi, il Teenage Dream si distingue per la sua atmosfera di libertà e inclusività, dando priorità al canto e alla nostalgia collettiva, rendendo il pubblico il vero protagonista: “Non vogliamo solo ricreare un’atmosfera nostalgica, ma creare un mood unico che permetta alle persone di rivivere momenti spensierati della loro infanzia, senza sentirsi in alcun modo giudicate”, afferma una delle fondatrici, Valentina Savi. Il format del party si fonda sul desiderio di vivere esperienze condivise. Durante gli eventi, i partecipanti possono cantare e ballare liberamente, in un ambiente che promuove l’accettazione e la solidarietà. “Qui, ci si sente al sicuro. Non ci sono giudizi, solo la voglia di divertirsi insieme”, sottolinea Savi, che ha ricevuto feedback entusiastici da un pubblico affezionato, tornato più volte alle serate. Con l’obiettivo di valorizzare tutti, il Teenage Dream rappresenta un’opportunità di rivincita e celebrazione. La formula del karaoke e dell’intrattenimento interattivo ha dimostrato di soddisfare un bisogno reale nel panorama della vita notturna, trasformando i club in spazi dove il pubblico diventa la vera star. Il Teenage Dream, è un evento innovativo nato nel 2022 che ha fatto il suo debutto ufficiale al The Cage di Livorno nel 2023, dando vita a una vera e propria esperienza di festa unica nel suo genere. Ideato da Valentina Savi, illustratrice e content creator con la sua pagina Instagram @tuttelemelediannie, il Teenage Dream ha preso ispirazione da una festa di compleanno a tema Frozen organizzata nella casa di Valentina, che è culminata in un karaoke improvvisato con amici, cantando le iconiche canzoni di “High School Musical”, “Camp Rock” e “Il mondo di Patty”, per citarne alcune. La viralità raggiunta con i contenuti social di quella piccola festa hanno ispirato Valentina Savi a creare un evento più grande e coinvolgente. La collaborazione fondamentale con il The Cage di Livorno ha poi portato a un’eccellente organizzazione e a un rapido esaurimento dei biglietti per le prime serate, in programma a gennaio e febbraio 2023. Da quel momento in poi, il Teenage Dream ha intrapreso un tour in tutta Italia, con 200 date e più di 500k biglietti venduti, oltre 400 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 210k follower su Instagram.