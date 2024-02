Il tempo nel cuore del Tempo, il romanzo di esordio di Luigi Michetti

Roma, 15 feb. (askanews) – Montag pubblica il romanzo di esordio di Luigi Michetti, “Il tempo nel cuore del Tempo”.

Arturo Di Francesco si muove tra i boschi dei Monti Carseolani, nei luoghi che conosce fin da ragazzo. Quasi sessantenne, arriva a confondersi e perdersi nella notte, tanto che è costretto a trovare un rifugio di fortuna coprendosi di foglie per ripararsi dal freddo, ma l’unico spazio in cui finisce per muoversi diventa quello dei ricordi. Con la sua cardiopatia congenita, operato al cuore da bambino, spesso si smarrisce in un mondo fatto di sogni e allucinazioni indotte dai potenti farmaci antidolorifici che assume. Il tempo per Arturo diventa senza freni, va avanti e indietro, accelera e confonde i salti logici, eppure si riordina emotivamente mettendo assieme sentimenti e sogni. Il flusso di coscienza di un racconto senza briglie, tra il sonno e la veglia, porterà Arturo ad assaporare la profonda e gioiosa intensità della sua esistenza.

Luigi Michetti ha lavorato come assistente al montaggio cinematografico e filmaker.Dal 2020 svolge un master “per la consulenza filosofica e le pratiche filosofich”. Tra le sue passioni spicca quella di Astrofilo.