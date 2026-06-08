Il tempo reversibile

di Annamaria Spina

Per lungo tempo l’economia ha costruito i propri modelli su un’ipotesi implicita, raramente esplicitata ma costantemente operativa… l’irreversibilità del tempo biologico.

Le categorie fondamentali dell’analisi economica, lavoro, investimento, consumo, risparmio, rischio, presuppongono tutte che il tempo proceda in una sola direzione e che ogni istante attraversato non sia recuperabile. Il tempo non è soltanto una variabile esterna al sistema economico ma la sua struttura più importante.

Tuttavia, alcune evidenze biologiche introducono una questione teorica rilevante. Alcuni organismi marini, tra cui la medusa Turritopsis dohrnii e alcune specie di spugne, mostrano sorprendenti capacità di rigenerazione e riorganizzazione cellulare. In particolari condizioni, questi organismi possono regredire a stadi precedenti del proprio sviluppo biologico o ricostruire strutture complesse a partire da frammenti cellulari. Non si tratta di immortalità nel senso umano del termine ma di una proprietà più interessante dal punto di vista teorico… una forma limitata di reversibilità biologica.

L’articolo di oggi parte da questa osservazione per interrogare uno dei fondamenti impliciti dell’economia moderna… la linearità irreversibile del tempo.

Ogni decisione economica è, in fondo, un’allocazione intertemporale di risorse. Il lavoro trasforma tempo presente in reddito futuro, l’investimento sacrifica consumo immediato in cambio di rendimento differito, il risparmio rappresenta una rinuncia al presente in funzione dell’incertezza futura. Queste operazioni presuppongono una struttura temporale ordinata, nella quale il passato è irrecuperabile e il futuro è incerto ma progressivo.

L’economia non è soltanto una scienza della scarsità delle risorse… è anche una scienza della non reversibilità del tempo applicata alla decisione.

È fondamentale distinguere tra due concetti spesso sovrapposti ma teoricamente differenti… immortalità e reversibilità. La prima implica l’assenza di una fine del processo vitale, la seconda la possibilità di ritornare a stati precedenti del medesimo processo. I fenomeni biologici osservati appartengono prevalentemente a questa seconda categoria.

Questa distinzione è importante perché evita interpretazioni metafisiche e consente invece una lettura strutturale del fenomeno… non si tratta di negare la morte ma di mettere in discussione l’assoluta unidirezionalità del tempo biologico. In altre parole… la vita potrebbe non essere sempre un percorso rigidamente lineare.

Se il tempo biologico non fosse completamente lineare, anche soltanto in forme limitate ed eccezionali, le implicazioni teoriche per l’economia sarebbero significative.

Il valore del capitale umano, ad esempio, è oggi costruito sull’assunzione di una traiettoria progressiva… formazione, produttività e declino. Una struttura biologica non lineare introdurrebbe una diversa configurazione del ciclo produttivo individuale.

Allo stesso modo, i modelli di investimento a lungo termine presuppongono l’irreversibilità del tempo utile alla realizzazione del rendimento. La reversibilità biologica, pur non essendo generalizzabile, introduce una discontinuità teorica nella relazione tra tempo e valore.

Anche il concetto stesso di rischio si fonda sull’irreversibilità degli eventi. Una struttura temporale ciclica o parzialmente reversibile potrebbe modificare la natura statistica dell’incertezza economica.

L’economia si sviluppa come se il tempo fosse irreversibile, tuttavia, la natura sembra suggerire che questa irreversibilità non sia assoluta in tutte le sue manifestazioni. Ciò significa che il modello economico si fonda su una semplificazione della realtà biologica.

L’analisi della reversibilità biologica non conduce a una revisione immediata delle strutture economiche, apre però una questione ancora più profonda… la relazione tra economia e tempo non è soltanto tecnica ma ontologica.

Se il valore nasce dalla gestione della finitezza, allora la forma stessa del tempo diventa una delle variabili più determinanti del sistema economico.

Le osservazioni sulla reversibilità biologica non rappresentano una curiosità scientifica marginale ma un elemento teorico che interroga il fondamento implicito dell’economia moderna.

L’economia non è soltanto una scienza della scarsità… è una scienza costruita sulla direzione del tempo. Ogni volta che la natura suggerisce una deviazione da questa direzione, anche soltanto parziale, il pensiero economico è costretto a interrogare nuovamente le proprie certezze.

Il vero tema non è l’immortalità… è comprendere quanto le nostre teorie economiche siano costruite su ciò che consideriamo inevitabile.

Osservando la natura, ci rendiamo conto che persino il tempo può rivelarsi più complesso di quanto immaginiamo, e forse siamo chiamati a osservare con maggiore umiltà i fondamenti delle nostre convinzioni.

“L’economia misura il valore del tempo… la natura continua a ricordarci quanto poco ne comprendiamo davvero”