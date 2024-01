Il tempo vola, la colomba della pace no

Ieri è iniziata un’ altra settimana da brivido, causato non tanto dal freddo, quanto dagli sviluppi delle guerre in corso. Insieme a quelle che si combattono con le armi, sono altrettanto molteplici quelle a colpi di telefonate e altri metodi che possono essere adoperati senza che gli interlocutori siano presenti. A esse vanno aggiunte quelle, in genere più pacate, tra le feluche, ovvero le diplomazie. Le decisioni di ricorrere o meno alle armi restano comunque di competenza dei premier dei paesi in contrasto e di quelli che si alleano con ciascuno di essi. Quanto sta accadendo a Gaza e negli altri punti nevralgici in Medioriente, sta facendo riemergere i fantasmi, ancor più incattiviti di quanto lo fossero al tempo in cui furono in vita, di quanti sono caduti nei tanti conflitti definiti in modo diverso, come rappresaglie, incursioni o “esercitazioni speciali”. Gli scenari si aggiornano costantemente, solo alcuni sono ancorati a prova di martello a retaggi religiosi, culturali e, soprattutto economici. A Occidente una situazione del genere rischia di restare incompresa, eppure sono proprio alcuni retaggi anacronistici quelli che, sopravvivendo ai cambiamenti radicali che il mondo ha fatto e continua a fare, condizionano la pace a quelle latitudini. Volendo limitarsi a Israele e alla striscia di Gaza, a distanza di oltre tre mesi da quel 7 ottobre dello scorso anno, si fa fatica a continuare a credere che quel giorno Hamas si sia voluto limitare a compiere un attentato, seppure di dimensioni spropositate. La definizione esatta è quella che Hamas ha dato inizio a una guerra saltando la fase dello scambio delle dichiarazioni in modo formale. Altrettanto la reazione di Israele si è subito manifestata rispondendo con fuoco di offesa a quello del nemico. Per dare una più corretta affermazione che si si sia trattato sin dall’ inizio di guerra, meglio di guerre, quelle che si stanno combattendo in Medioriente, va aggiunto che esse hanno avuto origine molto prima dei fatti del 7 ottobre. Si potrebbe cominciare da molto più lontano, sebbene, per usare un riferimento più prossimo al tempo attuale, si può cominciare dal 1948. Fu allora che Ben Gurion, padre fondatore della dello stato di Israele come è oggi, seguendo le direttive dell’ ONU, divenne anche il suo primo Capo di Stato. Da allora a oggi poco è cambiato: due popoli, quello israeliano e quello palestinese, si contendono un solo territorio, quello su cui da sempre convivono, seppur stretti. Volendo descrivere ancora più dettagliatamente quella situazione, si deve aggiungere che Netanyahu non fa intravedere alcuna possibilità perchè la pace, se e quando sarà raggiunta, possa avere effetti duraturi. Quanto sia importante raggiungere quel risultato è dimostrato chiaramente dallo sviluppo di fuochi di guerra di ogni genere che si sono accesi intorno a quello principale. Il Mar Rosso è diventato una fornace accesa che sta tenendo lontano dalla navigazione i mercantili che fanno rotta da e per l’Occidente. Nel giro di tre anni molti popoli devono affrontare la seconda crisi dopo quella energetica, conseguente all’ invasione dell’ Ucraina da parte della Russia. L’ Italia, insieme alla Francia e alla Germania, ha comunicato che, insieme a esse, schiererà navi da guerra – Missione Aspide – per fare da scorta ai convogli mercantili, quelli che intendono attraversare il mar Rosso e quindi il Canale di Suez, avendo ricevuto il parere favorevole dalla riunione dei Ministri degli Esteri riunitasi ieri in seno alla UE. Fin qui va tutto bene, salvo attendere le probabili reazioni degli Houthi e di quanti li foraggiano. Anche questa volta chi pagherà lo scotto di tanta follia lucida, oltre le realtà geopolitiche in lotta e i loro alleati, sarà l economia mondiale, dove più e dove meno. Per quanto riguarda la UE, i danni stanno già dando pesanti segni di se. Oltre al pericolo per l’ incolumità degli equipaggi, il trasporto marittimo in quelle acque ha dovuto già accollarsi l’ aumento del prezzo dei noli e delle assicurazioni. Aggiungendo che tali costi sono determinati dalle molte miglia in più da percorrere, dovendo fare le navi il periplo dell’ Africa. È così che, mentre il Paese stava mettendo in ordine di risoluzione i problemi gravi e meno gravi già presenti, si è trovato a dover far fronte a un problema altrettanto importante di quello dell’approvvigionamento di combustibili fossili. Accrescendo così la necessità di ulteriore finanza. Come consolazione ci si deve sforzare di credere che dopo seguirà un periodo di tregua, almeno in termini di spesa pubblica. Sarebbe già un passo avanti.