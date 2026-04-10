Il tentativo di giungere alla pace nel mondo si sta complicando sempre di più 

L’Umanità vivrà le prossime ore ancor più sui carboni ardenti, con l’augurio che la parte di essa che si trova esposta con il petto al fuoco nemico non finisca per bruciare completamente.

Le battute salienti, quelle delle ultime ore in maniera incontrovertibile, dei vari combattenti, hanno dato conferma che, ancor prima del pretesto delle diversità religiose, fin dalla prima ora marciano, l’un contro l’altro armati, interessi economici di ogni genere e specie. Tale affermazione non è che un ulteriore sostegno alla ipotesi che, dalla notte dei tempi, le guerre, tutte e nessuna esclusa, abbiano come primo elemento scatenante questioni riconducibili all’ economia o, come dicono i francesi con efficacia, a “questions d’argent”. Senza ripercorrere all’indietro il cammino del tempo, l’Umanità ieri ha dovuto prendere atto che, dietro alla chiusura pretestuosa attuata dall’ Iran dello stretto di Hormutz , c’è soprattutto la volonta’ di mettere a reddito lo scoglio che funge da limite. Lo stesso Intende farlo imponendo pedaggi a determinate categorie di navi, scelte a propria discrezione. Sarebbero di conseguenza gli ayatollah del governo di Teheran a stabilire i criteri di determinazione di quei ticket già arbitrari di loro e di innegabile natura speculativa. Chissà se quegli Ayatollah sono a conoscenza della vigenza di un codice di regolamentazione dei rapporti internazionali nonché della navigazione, gestito in prevalenza dall’ONU, o fanno finta di esserne all’oscuro. Alle norme contenute in quel codice sono assoggettati tutti i paesi che vantano la propria autonomia politica, cioè la sovranità all’ interno dei propri confini. Volendo rimanere con i piedi per terra, è bene farsi una ragione che, al momento, dietro l’angolo, non c’è niente che faccia pensare a una fine delle ostilità prossima. Pertanto è proprio quello attuale il caso concreto che vede una situazione contingente rivoltarsi verso il resto del mondo a scopo speculativi. Per motivi diversi il conflitto in medioriente e tutto quanto comporta trova corrispondenze, seppure di altro genere nel conflitto in Ucraina e negli altri oltre cento conflitti che bruciano dappertutto nel mondo. Sorge facilmente il dubbio che sia stata forzata la traduzione del detto che circolava a Roma quando era un impero: “para bellum si vis pacem”.