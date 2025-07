Il termine greco Kaos è ancora oggi in grado di indicare lo stato del mondo

Che il momento storico che sta attraversando l’ Umanità sia particolarmente sfasato, cioè tendente sempre più a procedere a vista che non secondo direttive studiate, è abbastanza noto ai vari players dell’Umana Avventura. Dall’inizio del terzo millennio, alcuni capisaldi della civile convivenza di popolazioni ben distinte e facilmente individuabili, erano già stati messi a dura prova dalle vicissitudini affrontate nella seconda metà del secolo scorso e sovente erano crollate completamente. Tutto ebbe inizio quando determinati paesi, per mano dei capi di stato o delle alte cariche militari, tenendone all’ oscuro la restante parte della popolazione, quella stessa che li aveva espressi, cominciarono a rincorrere obiettivi non vagliati democraticamente, quindi di connotazione autoritaria. Per dirla secondo i parametri osservati di norma, mutuando un’espressione già in uso nell’Urbe, entrarono in azione intuitu personae, pochi elementi obnubilati, che hanno spinto intere popolazioni sui bordi del Gran Canyon se riguardava problematiche sorte nell’emisfero occidentale o in una parte della costa a nord della Russia, particolarmente tormentata da fenomeni metereologici più che pericolosi, se il punto dolente si era mostrato nella sezione orientale del pianeta. A oggi i segnali che connotano le varie fornaci ardenti in ordine sparso sopra alla superficie della Terra, fanno pensare a quale punto di nefandezza siano arrivati gli autarchi sparsi dappertutto che il risultato delle loro scorribande è estremamente più esecrando di quanto fece a suo tempo Attila e quanti attinsero più che alla lettera dal suo modo di fare. Non si dovrebbe nemmeno fantasticare sull’ argomento. Ciò in quanto, un paio di millenni orsono, un Personaggio che sarebbe arrivato molto in alto, con ascendenti addirittura fuori da questo Mondo, avrebbe detto a uno dei Comuni Mortali: “ricorda uomo, che sei stato creato impastando la sabbia e, prima o poi, ritornerai nell’ ambiente da cui sei venuto fuori.” C’è un’ altra espressione che sintetizza l’attuale stato dei fatti, anche se maggiormente permeata di laicità: “chi rompe paga e può tenersi i cocci”. La domanda nasce dalla constatazione che molte città coinvolte nei conflitti oramai esistono solo sulle carte geografiche. Bell’ affare si sarà allora rivelato mettere a ferro e a fuoco il nemico di turno, se solo per sgombrare le macerie sarà necessario provvedere, non si sa come, a reperire le somme necessarie. Se non bastasse a turbare i sonni di chi è capitato in quel tritacarne, c’ è da aggiungere che subito dopo la rimozione delle macerie, dovrà iniziare la ricostruzione. Sarà bene fermare a questo punto l’elenco di quanto occorrerà per attivare il ritorno almeno allo stato preconflittuale.

Buone vacanze a chi le potrà trascorrere.