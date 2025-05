Il terremoto non ferma l’entusiasmo al Premio Elsa Morante: LDA svela il titolo del suo nuovo singolo

Il terremoto è stato l’unico evento capace di interrompere l’entusiasmo travolgente di 1.200 studenti, che hanno riempito con grande entusiasmo ben due sale di Città della Scienza di Napoli in occasione del Premio Elsa Morante 2025. I veri protagonisti della 39esima edizione del prestigioso evento culturale, presieduto da Dacia Maraini, sono stati proprio loro.

Grazie a questi giovani spettatori, il prossimo singolo di LDA—vincitore del Premio Ragazzi Musica—si intitolerà Non m’illudere. Dopo la premiazione, il cantante, giunto a Napoli direttamente dalla Sardegna, dove sta registrando il suo ultimo video, ha chiesto alla platea di scegliere tra due possibili titoli per la sua nuova canzone. La loro partecipazione è stata determinante anche nell’assegnazione del Premio Scuole, che ha visto trionfare Alessandro D’Avenia con Resisti cuore (Mondadori), già vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi – Il sapere. «Ulisse è la storia di tutte le storie. La letteratura è necessaria per la vita» ha raccontato D’Avenia nel suo dialogo con Maraini e i giurati Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Antonio Parlati, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo.

A ritirare i prestigiosi riconoscimenti anche Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Elsa Morante Ragazzi – Prossa e Poesia con Lucciole, squaletti e un po’ di pastina (Salani), e Francesca Mannocchi, premiata con il Premio Elsa Morante Ragazzi – La Storia per il suo libro Sulla mia terra (De Agostini). Collegata in streaming con la Sala Newton, Mannocchi ha sottolineato l’importanza della lucidità in tempi difficili: «Credo che questi tempi ci chiedano lucidità, ma sono bui. Noi narratori dobbiamo stare vicino ai ragazzi perché il mondo non è ancora quello che vorremmo, è quello che abbiamo di fronte».

La cerimonia, condotta dalla giornalista e direttrice del Premio, Tiuna Notarbartolo, e dall’attore Alessandro Incerto, ha visto la consegna di ulteriori premi: Roberto Andò, scrittore e regista, ha ricevuto il Premio Elsa Morante 2025 – Narrativa per Il coccodrillo di Palermo (La nave di Teseo); mentre Daniela De Crescenzo e Tommaso Montanino sono stati premiati con il Premio Elsa Morante Nisida per Il Narcos (Paper First), selezionato insieme ai giovani del carcere minorile.

Infine, il Premio Elsa Morante Ragazzi Musica ha celebrato non solo Luca D’Alessio come cantante R&B, ma anche il produttore Noya e Anastasio, che ha festeggiato il suo compleanno proprio durante l’evento e ha raccontato del suo ultimo album « Sembra un album di fantascienza, proiettato in avanti. L’arte è una luce di taglio che allunga le ombre ed esalta i difetti e contorni e questo e ` l’espediente più interessante di questo genere. Ho sempre ascoltato i cantautori, mi è sempre piaciuta l’indagine intorno alla canzone. Si possono realizzare canzoni bellissime anche senza le parole»

Nonostante il grande coinvolgimento degli studenti, l’evento si è concluso anticipatamente per motivi di sicurezza, a causa delle scosse di terremoto avvertite nei Campi Flegrei. Il tempo per leggere i commenti dei ragazzi sui libri premiati è mancato, ma l’energia della giornata rimarrà nei loro ricordi.

In sala anche molti nomi eccellenti della città ospite, a cominciare da Riccardo Villari, Presidente di Città della Scienza, e, tra gli altri, il Generale Francesco Bianco, il Presidente del Distretto Aerospazio Campania Luigi Carrino , il dirigente dell’Ufficio Cultura Regionale Giorgio Izzillo, Giulia e Guido Giannini, Gianluigi e Salvatore Scognamiglio, Vincenzo Borrelli, Vincenzo Cappello, Giuseppe Ascione, Anna Zolfo del Ministero degli Esteri, il direttore dell’IPM di Nisida Gianluca Guida, e molti dirigenti di Istituti scolastici campani.

