Il testamento di Papa Francesco: Un’IA al Servizio dell’Uomo

La scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un vuoto profondo, un silenzio che risuona nel cuore di milioni di persone. In questo momento di riflessione — consapevole che non spetta a me, né mi compete, il giudizio sulla sua figura, compito di illustri personalità con ben più profonda conoscenza — desidero soffermarmi su un aspetto cruciale del suo pensiero, che si intreccia con il filo conduttore della mia rubrica “Mente, Cuore e Macchina”: il suo sguardo sull’intelligenza artificiale (IA) e la sua visione del rapporto tra tecnologia e umanità.

Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, è stato un pontefice capace di dialogare con il suo tempo, affrontando le sfide della modernità con uno sguardo profetico e una mente aperta. La sua partecipazione al G7 in Puglia, lo scorso anno, ha segnato un momento storico: per la prima volta, un Papa ha preso parte al tavolo dei potenti della Terra per discutere di innovazione e intelligenza artificiale.

In quell’occasione ha ammonito: “L’intelligenza artificiale è uno strumento potente. Affinché rimanga al servizio dell’uomo e del bene comune, è essenziale che non sia guidata da logiche di profitto o di potere, ma da principi etici e valori umani”. Parole che ci ricordano l’urgenza di un’IA “umana”, capace di rispettare la dignità, la libertà e i diritti di ogni persona.

Il suo ultimo discorso alla Via Crucis ha assunto, per molti, i tratti di un testamento spirituale e intellettuale. Francesco ha contrapposto un’economia “disumana”, basata su “calcoli e algoritmi”, a un’economia “divina” che “non uccide, non scarta, non schiaccia”. È stato un invito pressante a riflettere, a prendere posizione, a scegliere una direzione diversa: “un cambio di rotta e un cambio di passo”, come lui stesso ha detto.

Con umiltà e costante attenzione verso gli ultimi, Papa Francesco ci ha insegnato che la tecnologia non è neutra: porta con sé visioni del mondo, orientamenti etici e implicazioni sociali. La sua eredità ci interpella: quale futuro vogliamo costruire con l’IA? Un futuro segnato da disuguaglianze, sorveglianza e sfruttamento? O un futuro guidato da giustizia, inclusione e solidarietà?

Nel cuore di questa domanda si annida un confronto cruciale: la differenza tra la cura umana e la cura algoritmica. La prima è fatta di ascolto, empatia, presenza: sa riconoscere la vulnerabilità, accoglie l’imprevisto, si adatta alla singolarità dell’altro. La seconda, invece, si basa su dati, previsioni, ottimizzazione: può essere utile, ma se non è orientata da una visione etica, rischia di ridurre l’essere umano a un insieme di parametri. È qui che il pensiero di Francesco si fa guida, ricordandoci che la vera innovazione non può prescindere dalla relazione, dal contatto, dalla compassione.

Il pensiero di Francesco sull’economia e sull’innovazione si allinea perfettamente con una visione del mondo dove il progresso non è fine a sé stesso, ma strumento di umanizzazione. Un’economia che “coltiva, ripara, custodisce”, come ha ricordato ancora nella Via Crucis, è un’economia che mette al centro la persona, non il profitto.

L’innovazione del suo pensiero è evidente anche nelle sue encicliche. In Laudato si’, ha lanciato un appello urgente alla cura della “casa comune”, sottolineando l’interconnessione tra crisi ambientale e crisi sociale. In Fratelli tutti, ha tracciato i contorni di una società futura fondata sulla fraternità e sull’amicizia sociale, contro ogni logica di esclusione e dominio.

“La tecnica, separata dall’etica, difficilmente sarà in grado di autolimitarsi”, scrisse in Laudato si’. Parole che oggi suonano come monito, ma anche come guida: serve un’etica condivisa che orienti lo sviluppo tecnologico verso il bene comune.

“La globalizzazione ci rende più vicini, ma non ci rende fratelli”, ci ha ricordato in Fratelli tutti. È un invito a superare l’individualismo, a riconoscere nell’altro un fratello e non un concorrente, soprattutto in un tempo in cui l’intelligenza artificiale rischia di amplificare le distanze anziché colmarle.

Papa Francesco è stato un Papa “ordinario”, capace di gesti “straordinari”. La sua apertura al dialogo con il mondo dell’innovazione, senza paura ma con spirito critico, è un esempio che ci invita ad assumere responsabilità e consapevolezza.

Nel silenzio che ci lascia, le sue parole continuano a parlarci. “Non lasciatevi rubare la speranza”, ci ha esortato. E allora che la sua eredità sia per noi una spinta a camminare insieme, a trasformare il dolore in azione, il timore in cura. Perché, come ci ha insegnato, anche una piccola scelta quotidiana può cambiare il mondo.