Il Time: Napoli e Pantelleria tra i posti più belli del mondo nel 2023

Pantelleria e Napoli entrano nella lista del Time dei posti più belli al mondo da visitare nel 2023. Sono a ridosso della top ten, rispettivamente all’11/o e 12/o posto. In particolare, secondo il magazine, l’isola italiana, dalla cui costa si vede a occhio nudo la Tunisia, grazie all’apertura del parco nazionale nel 2016 è diventata una destinazione tutto l’anno, invece che prevalentemente nei mesi estivi. Inoltre è anche facile da raggiungere grazie a nuovi voli in particolare da Roma e Milano. Per l’Europa il Time cita anche Digione, in Francia, Timisoara, in Romania e Berat in Albania. Al top della lista in assoluto c’è Tampa in Florida. Ancora per gli Stati Uniti guadagna un posto al sole la capitale Washington D.C., per il Canada Vancouver.