E’ stato identificato come Gustavo Arnal, 52 anni, vicepresidente esecutivo e capo finanziario della societa’ Bed Bath & Beyond, il corpo della persona che si e’ suicidata lanciandosi venerdi’ scorso dal 18/mo piano dell’iconico grattacielo di Tribeca “Jenga Building” a Nyc. Lo scrive il New York Post. Ignoto il motivo del gesto ma la compagnia, una nota catena di arredamento domestico, era in forti difficolta’ finanziarie.