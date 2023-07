È Ciro Gallorano, 35 anni, originario di Torre del Greco (Napoli), con il progetto “Crisalidi”, il vincitore del bando per registi Under 35 Biennale College, del 51/o Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia. Scelto nella rosa dei sei progetti finalisti dai direttori della Biennale Teatro Stefano Ricci e Gianni Forte, “Crisalidi” debutterà nella sua forma definitiva sul palcoscenico del 52/o Festival del Teatro. Il regista vincitore della seconda edizione 2023-2024 del Biennale College Teatro, cui è destinato un premio di produzione fino a un massimo di 110.000 euro, realizzerà il suo spettacolo nel corso del prossimo anno, sviluppandolo e perfezionandolo in tutti i suoi aspetti con il tutoraggio dei direttori del Settore Teatro, Ricci e Forte.

“È un viaggio metaforico il suo – scrivono i curatori nella motivazione -, un’indagine intima attorno alle grandi domande evocative nelle opere di Virginia Woolf e Francesca Woodman, in risonanza con le inquietudini dell’Oggi. Rovesciando la tela del tempo, svelando le tensioni fra memoria, ricordi del passato e immaginazione, frugando negli interstizi del mistero per rischiararne i recessi più oscuri, il giovane regista/drammaturgo Ciro Gallorano germina uno sguardo inatteso, poetico, sulla lacerazione dell’anima”.