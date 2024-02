Il tour di Samuele Bersani e Orchestra Le Suggestioni sbarca a Roma

Roma, 18 feb. (askanews) – Gli echi delle suggestive commistioni tra i testi e la musica di Samuele Bersani e gli archi e gli ottoni di una grande Orchestra continuano a sedurre il pubblico e dopo il sold out già registrato per l’intero tour nei teatri, in partenza il prossimo aprile, a grande richiesta viene annunciata una nuova data estiva a Roma, il 7 giugno alle Terme di Caracalla. Al via le prevendite su ticketone.it.

Anche il meraviglioso teatro di pietra della Capitale ospiterà così il nuovo live di Bersani. I suoni dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si uniranno e mescoleranno con quelli della sua band e, procedendo insieme, aggiungeranno un nuovo fascino visionario alle già sorprendenti composizioni dell’artista.

Bersani modifica la line-up degli elementi sul palco con l’ingresso di nuova forza vitale: stravolge l’assetto strumentale con l’Orchestra a farla da padrona. La musica si tinge di intensità, esaltando ancor di più i contrasti tra sentimento e ragione, tra bianco e nero, regalando un concerto multiforme e ricco di dettagli. Le canzoni di 30 anni di carriera prendono nuova vita, brani storici di Bersani vengono destrutturati per liberare un crescendo emotivo, suggellato dal suo timbro unico. Il risultato è una delle più interessanti contaminazioni tra pop e sinfonico.

Di seguito il calendario in aggiornamento: 2 aprile 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi SOLD OUT 10 aprile 2024 – TORINO – Teatro Colosseo SOLD OUT 15 aprile 2024 – BOLOGNA – Europauditorium SOLD OUT 17 aprile 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi 20 aprile 2024 MILANO – Teatro Arcimboldi 23 aprile 2024 – NAPOLI – Teatro Augusteo SOLD OUT 26 aprile 2024 – BOLOGNA – Europauditorium SOLD OUT 29 aprile 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli SOLD OUT 07 giugno 2024 – ROMA – Terme di Caracalla NUOVA DATA