Il tour gastronomico di successo di Mele Mandara Group di Positano

Una stagione di grande successo, quella dell’Estate 2024 per il “Mele Mandara Group” di Raffaele Mandara, che si riconferma anche per quest’anno, un gruppo leader nel campo della ristorazione di alto profilo dell’Amalfi Coast. Ma qual è il segreto di questo costante riconoscimento della indubbia professionalità di Mr. Mandara e del suo team? La passione, l’entusiasmo, la competenza a partire dalla selezione degli ingredienti di alta qualità utilizzati per la confezione di ogni piatto, dal più tradizionale a quello più fusion, di tendenza, ideale a soddisfare il palato sofisticato della clientela internazionale più esigente. “Casa Mele”, “Il Rifugio dei Mele”, “Mele Pizza And Grill”, “ Il Grottino Azzurro” sono i quattro esclusivi ristoranti di “Mele Mandara group”, ognuno dei quali apprezzati per la loro particolarità ed il tipo di gastronomia che viene proposto. Si comincia con “Casa Mele” ispirata ad una concezione innovativa di fare ristorazione con i suoi tre percorsi “Mele Experience”: “Casa Mele” Experience; “Casa Mele” Soft Experience” “Casa Mele Green Delight Experience”; a seguire, ecco l’oasi prediletta dagli dei… “Il Rifugio dei Mele”, situato a Nocelle, suggestiva contrada posizionata nella zona alta di Positano proprio dove termina il fascinoso “Sentiero degli dei”, meta prediletta per i “lovers” del food & beverage” di altissima qualità orientati più su un menu di terra anziché di pesce. Ed ancora, più tradizionali, ma ugualmente apprezzati, “Mele Pizza And Grill” ed “Il Grottino azzurro” quest’ultimo aperto tutto l’anno, che propongono i piatti tipici della tradizione culinaria della regione Campania, sempre però personalizzati da un tocco di fantasia e di creatività del best chef Raffaele Mandara. Da non trascurare, il servizio di breakfast e da ottobre anche del brunch, offerto da “Il Grottino azzurro” con la scelta tra menu italiano ed internazionale e le cooking class che hanno puntualmente registrato tutto esaurito nel corso dell’intera stagione estiva con il coinvolgimento di ospiti internazionali dirette da Raffaele Mandara con il prezioso supporto della Signora Rosa Mandara.

1 di 4