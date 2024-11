Il Touring Club Italiano di Napoli e della Campania festeggia i 130 anni con due eventi

Era il 1894 quando Luigi Vittorio Bertarelli fondò il Touring Club Ciclistico Italiano insieme ad altri 56 giovani innovativi, intraprendendo un viaggio straordinario che avrebbe cambiato il modo in cui vediamo il mondo. La sua visione del viaggio lo rese un vero pioniere, spingendo gli altri ad appassionarsi allo studio e alla scoperta dell’Italia. Un uomo che oltre un secolo fa ha trasformato il viaggio in un’esperienza di scoperta e arricchimento culturale. Oggi, dopo 130 anni, il Touring Club Italiano (con la recente trasformazione da Associazione a Fondazione) è ancora un punto di riferimento per chi crede nell’accessibilità della bellezza e della cultura.

Il Touring di Napoli e della Campania, con i Volontari dei Club di Territorio e di Aperti per Voi, celebra questo importante traguardo con due iniziative. La prima, in programma per venerdì 8 novembre 2024, è un evento di festa che si svolgerà a Palazzo Caracciolo – Napoli. Una serata presentata dal noto artista Lino D’Angiò con musiche nella Napoli del ‘500 e del ‘600 a cura di Ensemble 33 e con musiche degli anni ’80 a cura di Plastic Dreams. Filo conduttore dell’evento sarà il doppio riferimento alle tappe evolutive del Touring Club e del turismo nel nostro Paese, con il simultaneo fiorire della canzone napoletana, che proprio in quegli anni divenne famosa e apprezzata in tutto il mondo.

La seconda, organizzata dal Comitato Scientifico del Touring della Campania, presieduto dal console Antonio Buonajuto, in programma per venerdì 24 gennaio 2025, sarà una tavola rotonda “130 anni del Tci nel mondo che cambia”, presso l’Aula Magna Apple Academy del Campus della Federico II a San Giovanni a Teduccio – Napoli con la partecipazione del Presidente e del Direttore generale del Touring Club Italiano. “Con questi eventi – dichiara Giovanni Pandolfo, consigliere del Touring Club Italiano e Console Regionale per la Campania – intendiamo anche sottolineare gli importanti traguardi raggiunti dal Sodalizio nella Regione: 10.000 Soci (oggi, con la Fondazione, Iscritti), oltre 200 Volontari sul territorio, 150 manifestazioni organizzate ogni anno (visite guidate, viaggi, concerti, presentazioni di libri, etc.), 8 siti del Progetto Aperti per Voi a Napoli, Capua, Caserta e Salerno (con circa 2.000.0000 di visitatori in totale), il Punto Touring di Napoli e la Succursale Touring di Benevento con altre 32 agenzie convenzionate Touring, il villaggio di Marina di Camerota nel Cilento, le Bandiere Arancioni (Cerreto Sannita e Sant’Agata de’ Goti (Bn), Letino (BN), Morigerati (Sa) e Zungoli (Av, numerosi accordi di collaborazione con le Università e con prestigiosi Enti / Istituzioni: una vaste rete per la difesa e la valorizzazione del patrimonio della Campania. Come ha affermato il Presidente del Touring Franco Iseppi “nel dna del Touring c’è il volontariato. Volontari furono i fondatori, volontario è l’intero Consiglio direttivo, Presidente compreso, volontari, sono tutti quegli Iscritti che rendono possibile tutto ciò che si fa. Essi testimoniano come la Fondazione non è espressione di interessi ma di passioni e di valori”.