L’Ambasciata austriaca a Roma, di cui l’Ambasciatore Jan Kickert, Informa che Il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna sia stato preparato per il 1° gennaio 2021 nonostante l’attuale situazione, ma questa volta nella Sala d’Oro vuota. Questo evento di altissimo livello è stato diretto diretto dal Maestro Riccardo Muti offrendo agli amanti della musica di tutto il mondo l’opportunità unica di parteciparvi in modo interattivo.

Tramite l’iscrizione all’indirizzo https://www.neujahrskonzertapplaus.com/home. Si sono potute inviare in anticipo fotografie e partecipare agli applausi in diretta mondiale online del Concerto di Capodanno del 1° gennaio 2021, che poi è stato trasmesso direttamente nella Sala d’Oro. In questo modo si è potuto dare il contributo come segno di unità in un momento di sofferenza per l’intero mondo della musica e della cultura, le cui sedi sono chiuse, ma non silenziose.