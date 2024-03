Il film torna nella mente dell’ormai adolescente Riley

Milano, 7 mar. (askanews) – Il film Disney e Pixar “Inside Out 2” torna nella mente dell’adolescente Riley, proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Imbarazzo, Invidia e Ennui (Noia).