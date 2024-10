Il trailer di “Oceania 2”, la nuova avventura di Vaiana e Maui

Il film Walt Disney Animation Studios nelle sale dal 27 novembre

Roma, 8 ott. (askanews) – È arrivato online il trailer ufficiale di “Oceania 2″, l’ultimo film targato Walt Disney Animation Studios, che uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2024.Il film riunisce Vaiana (con la voce di Chiara Grispo che interpreta le canzoni e di Emanuela Ionica nei dialoghi della versione italiana) e Maui (con la voce di Fabrizio Vidale nella versione italiana) per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.Nella versione originale, oltre ad Auli’i Cravalho (Vaiana) e Dwayne Johnson (Maui), il cast di voci include la star Rachel House (Nonna Tala), Temuera Morrison (Chief Tui) e Nicole Scherzinger (Sina), insieme a Hualalai Chung, David Fane e Rose Matafeo che doppiano rispettivamente Moni, Kele e Loto, i nuovi membri dell’equipaggio di Vaiana. Fanno parte delle voci originali del film anche Awhimai Fraser, voce del nuovo misterioso personaggio Matangi; Gerald Ramsey che interpreta l’antenato di Vaiana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda che presta la propria voce all’adorante e adorabile sorellina di Vaiana, Simea.”Oceania 2” è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.