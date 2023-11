Il trailer di “Paolo Conte alla Scala Il Maestro è nell’anima”

Proiettato in anteprima al Torino Film Festival

Milano, 20 nov. (askanews) – Nel febbraio del 2023 il Teatro alla Scala di Milano si è aperto per la prima volta alla canzone popolare con il più nobile e il più autenticamente popolare tra gli autori di canzoni in lingua italiana: Paolo Conte.Nasce da qui il film “Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima”, diretto da Giorgio Testi e che verrà proiettato in anteprima al Torino Film Festival e sarà nelle sale solo il 4, 5 e 6 dicembre. Un viaggio straordinario che parte proprio dallo storico concerto al Teatro alla Scala e che punta al racconto dell’anima di questo straordinario artista, osservato dietro le quinte e durante le prove, e a conoscerlo nel suo rapporto con la musica e con i musicisti, con le parole e le sue passioni.Distribuito da Medusa film e prodotto da Sugar Play, il film documentario diretto da Giorgio Testi fa parte di un progetto più ampio, ambizioso e contemporaneo che comprende anche un album in formato esclusivamente fisico – vinile e cd (Sugar) in uscita il 24 novembre – e un podcast, prodotto da Sugar Play in collaborazione con Chora Media, nel quale avrà spazio uno speciale corpus di voci e di mondi artistici contemporanei.