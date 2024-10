Il trailer di “Parthenope” di Sorrentino, dal 24 ottobre al cinema

L’atteso nuovo film con Gary Oldman e Stefania Sandrelli

Roma, 30 set. (askanews) – Uscirà al cinema il 24 ottobre “Parthenope”, scritto e diretto dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Il film, di cui è appena arrivato online il trailer, ha già riscosso successo durante la settimana delle anteprime di mezzanotte in diverse città italiane.Presentato in Concorso allo scorso Festival di Cannes, racconta la vita di Parthenope dal 1950 a oggi. Un’epopea femminile senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall’amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi, che però fanno ripartire.La giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, segnata, come tutte le giovinezze, dalla brevità. Accanto alla protagonista, i napoletani: disillusi e vitali, ironici e dagli sguardi stanchi. La vita scorre, portando con sé tutte le emozioni umane, mentre Napoli, affascinante e crudele, ammalia e ferisce.Il film è interpretato da Gary Oldman, Stefania Sandrelli, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Celeste Dalla Porta, Isabella Ferrari, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Dario Aita, Silvia Degrandi, Lorenzo Gleijeses, Nello Mascia, Daniele Rienzo e Alfonso Santagata.Girato tra Napoli e Capri, è una co-produzione Italia-Francia. Le musiche originali sono di Lele Marchitelli e la canzone originale “E si’ arrivata pure tu” è di Valerio Piccolo.