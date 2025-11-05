Il Tre racconta se stesso in chiave meno rap e più cantautore

Sogno di fare gli stadi, ma ho fatto un passo alla volta

Milano, 5 nov. (askanews) – Il Tre si racconta in “Anima Nera”, il terzo album più personale e riflessivo dell’artista romano amatissimo dalla Generazione Z. Porta il suo pubblico in un viaggio, che passa per il Texas con un tocco country e per prendere la direzione del cantutorato e per raccontare chi è Guido Luigi Senia, in arte Il Tre. “Allora, diciamo che di base c’è una sonorità country, chiaramente molto velata, perché il mio genere non è quello, però mi piaceva il fatto di portare il Texas all’interno del disco, infatti siamo andati lì anche per fare i contenuti che riguardano l’album. Diciamo che io ho sempre ascoltato e cantato a gran voce tutto il cantautorato italiano e mi piaceva questa idea di fare un progetto che abbracciasse sia il rap che il pop che è appunto la roba più cantautorale e quindi ho fatto un percorso che sicuramente includeva la l’attenzione sui testi e sulle melodie e alla fine è uscito fuori un progetto di cui sono molto soddisfatto”.Il Tre ha così voluto affrontare in musica le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che abitano nella sua anima, uscendo musicalmente dalla sua confort zone.”Io mi descrivo come artista, cantante. Amo il rap, però l’ho un po’ abbandonato perché avevo altre esigenze. Ma comunque nel disco c’è, ci sarà sempre, il rap chiamerà io risponderò, perché lo amo e lo amerò per sempre”.Determinato e coraggioso nel seguire il proprio sogno, si è fatto strada partendo dal basso, senza scorciatoie, con un obiettivo dichiarato: “Certo, perché dovrebbe essere un mistero? Io non l’ho mai nascosto, ma penso qualunque artista vorrebbe ingrandire il pubblico fino a fare gli stadi. Poi per me che il live è la parte fondamentale sarebbe bello. Nel mio percorso ho sempre fatto piccoli passi, non mi sono mai allargato, sempre fatto un passato da i concerti con tre persone, poi 30, poi 300, poi 3000 fino al Palazzo Dello Sport, non ho mai saltato le tappe, non ho intenzione di farlo adesso e quello che sarà sarà”.Il tour live chiuderà un anno di grande evoluzione personale e musicale de Il Tre, che guarda avanti e non esclude nel futuro un ritorno a Sanremo.