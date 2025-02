Il Treno del Ricordo fa tappa a Napoli per ricordare gli esuli accolti in città

Una mostra itinerante a bordo di un treno ripercorre idealmente il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra per tenere vivo il ricordo di quei drammatici eventi e della tragedia delle Foibe. Il “Treno del Ricordo”, progetto promosso

dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, fa tappa a Napoli. Il convoglio storico messo a disposizione dalla Fondazione FS Italiane è giunto questa mattina al binario 14 della stazione Centrale dove rimarrà fino a domani per consentire a scolaresche

e cittadini di visitare il percorso multimediale allestito in quattro carrozze. La visita inaugurale è stata preceduta dai saluti del sindaco Gaetano Manfredi, del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e del ministro dell’Istruzione e del Merito

Giuseppe Valditara.

Il treno ha iniziato il suo viaggio a Trieste il 10 febbraio, Giorno del Ricordo. Dopo le soste a Padova, Bologna, Roma e Napoli proseguirà alla volta di Lecce prima della tappa conclusiva a Sassari.

“Napoli – ha ricordato il sindaco Manfredi – è stata la città che ha accolto più esuli. Pur essendo devastata da bombardamenti, epidemie e grandi povertà, ha sempre messo al centro i valori dell’accoglienza e della condivisione dando ospitalità a decine di

migliaia di istriani e dalmati. Oggi, in uno scenario internazionale sempre più conflittuale, le persone che fuggono dalle guerre e dalle discriminazioni razziali e religiose ci riportano alla mente i tanti italiani che hanno dovuto abbandonare le terre dell’Istria

e della Dalmazia. Per i nostri giovani è molto importante ricordare quella che è stata una storia di guerra e di vendette ma anche una storia di grande accoglienza”.